Металлотрейдер «Содружество» продал акции металлургического завода

ООО «Торговый дом «Содружество» (Днипро) больше не является акционером ПАО «Донецкий металлургический завод» (ДМЗ, Донецк). Ранее компания владела 6,309554% акций в уставном капитале предприятия. Об этом говорится в сообщении ДМЗ.

При этом увеличилась доля физлица до 6,705051%. Отметим, что по состоянию на 4-й квартал 2017 года 6,3234% акций ДМЗ владел Александр Володенков, который является руководителем ООО «Торговый дом «Содружество».

ПАО «Донецкий МЗ» входит в группу «Донецксталь». Было создано в 1996 году на базе Донецкого металлургического завода. В 2002 году на базе двух цехов завода — доменного и мартеновского было создано ЧАО «Донецксталь»-металлургический завод».

ООО «Торговый дом «Содружество», сервисный металлоцентр, работающий на рынке сортового и листового металлопроката. Основан в 1995 году. Имеет два собственных современных складских комплекса в городе Днипро общей площадью 8300м2, позволяют хранить в постоянном наличии более 2000 типоразмеров и марок сталей.

По данным журнала ТОП-100 входит в число крупнейших металлоторговых компаний Украины.

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