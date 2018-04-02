Дмитрий Николаенко о продажах «Метинвеста» в Украине в 2017 году

В прошлом году емкость внутреннего металлорынка Украины увеличилась на 5-6%. В 2018 году группа «Метинвест» прогнозирует увеличение потребления на 8%. «Надеемся, что этому поспособствует инфраструктурное строительство, а также отрасль металлообработки», — такое мнение высказал в интервью агентству «Металл Эксперт» директор по продажам «Метинвеста» Дмитрий Николаенко.

Отвечая на вопрос журналиста о работе группы в сегменте сортового проката после потери контроля над «Енакиевским МЗ» и его филиалом в Макеевке, Дмитрий Николаенко отметил, что у компании в Украине очень развитая сеть продаж, и она исторически продает большие объемы арматуры и катанки. «На сегодняшний день через нашу сеть проходит не только катанка Днепровского МК, но и арматура производства «АрселорМиттал Кривой Рог». Сейчас мы продаем немного меньше, чем раньше. Мы ушли из некоторых сегментов, но в основных нишах мы держимся», — сказал топ-менеджер.

Что касается отгрузок листового проката, то «Метинвест» естественным образом увеличил поставки на рынок Украины, так как остановился Алчевский МК, и «Метинвест» занял его позиции. «Кроме того, частично сработали программы стимулирования спроса и развития внутреннего рынка. Мы надеемся, что в дальнейшем украинские металлопереработчики будут завоевывать позиции на внешних рынках, что будет способствовать росту спроса на украинский металл, в том числе на украинский лист», — отметил Николаенко.

А за счет сотрудничества с компаниями «Модуль-Украи­на» и «Юнистил» в 2017 году компании удалось увеличить поставки плоского проката без покрытия на 5% и 2%, соответственно.

По словам Дмитрия Николаенко на основных рынках сбыта в Украине виден рост. «У нас серьезные программы по улучшению качества продукции, которые должны «выстрелить» в следующем году. Планируем, что в следующем году на ММК им. Ильича начнется производство тяжелых 15-тоннных рулонов, а в 2019 году – полновесных 30-тонных. Также запланирована реконструкция стана холодной прокатки, которая позволит нам войти в другие сегменты на рынке холодного проката в Европе и в других регионах», — резюмировал директор по продажам «Метинвеста».

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