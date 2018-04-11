АрселорМиттал Кривой Рог купит 450 полувагонов

Опубликовано автор Admin

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) заключило контракт по схеме финансового лизинга на поставку 211 полувагонов. На очереди заключение контракта еще на 239 вагонов. Ранее, в начале года, предприятие получило 50 новых вагонов. Кроме того, АМКР заключило контракт с логистической компанией «Лемтранс».

полувагон Днепровагонмаш АрселорМиттал Кривой Рог Лемтранс


В сообщении меткомбината уточняется, что в 2018 году суммарно приобретут и введут в оборот 500 вагонов для перевозки собственной продукции и поставки сырья на комбинат. В результате собственный парк возрастет до 1000 вагонов. Это позволит компании около 10–15% перевозок осуществлять своими силами независимо от ситуации на рынке железнодорожных перевозок и наличия вагонов. Это поможет компании уменьшить затраты на доставку исходящих и входящих грузов, а также даст возможность рассматривать новые направления перевозок металлопродукции и железорудного концентрата на экспорт.

«В этом году мы начали активно расширять собственный транспортный парк, закупать новые вагоны для грузоперевозок. Не секрет, что на рынке Украины наблюдается дефицит полувагонов. Для перевозок 5 млн тонн нашей металлопродукции и 2,5–3 млн тонн концентрата в год компании необходимо восполнить дисбаланс в обеспечении вагонами. Отмечу также, что на железных дорогах Украины не хватает не только вагонов, но и локомотивов. Наша компания наряду с другими крупными грузоотправителями Украины регулярно выступает с предложением о введении частной локомотивной тяги для обеспечения собственных перевозок на сетях «Укрзализныци»», — цитируется Андрей Мороз, начальник отдела внешней логистики ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

В сообщении уточняется, что новые вагоны будут изготовлены ПАО «Днепровагонмаш» (Каменское).

Помимо этого, «АрселорМиттал Кривой Рог» заключает долгосрочные контракты с ведущими частными операторами по предоставлению подвижного состава. Один из них подписан в первом квартале этого года с компанией «Лемтранс» на использование 500 вагонов. Данный контракт предусматривает комплексное обеспечение грузоотправителя вагонами для поставки флюсов, угля и кокса, а также для вывоза железорудного сырья и готовой металлопродукции ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Донбасс и Приазовье
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи

Комментарии закрыты.