АрселорМиттал Кривой Рог купит 450 полувагонов

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) заключило контракт по схеме финансового лизинга на поставку 211 полувагонов. На очереди заключение контракта еще на 239 вагонов. Ранее, в начале года, предприятие получило 50 новых вагонов. Кроме того, АМКР заключило контракт с логистической компанией «Лемтранс».

В сообщении меткомбината уточняется, что в 2018 году суммарно приобретут и введут в оборот 500 вагонов для перевозки собственной продукции и поставки сырья на комбинат. В результате собственный парк возрастет до 1000 вагонов. Это позволит компании около 10–15% перевозок осуществлять своими силами независимо от ситуации на рынке железнодорожных перевозок и наличия вагонов. Это поможет компании уменьшить затраты на доставку исходящих и входящих грузов, а также даст возможность рассматривать новые направления перевозок металлопродукции и железорудного концентрата на экспорт.

«В этом году мы начали активно расширять собственный транспортный парк, закупать новые вагоны для грузоперевозок. Не секрет, что на рынке Украины наблюдается дефицит полувагонов. Для перевозок 5 млн тонн нашей металлопродукции и 2,5–3 млн тонн концентрата в год компании необходимо восполнить дисбаланс в обеспечении вагонами. Отмечу также, что на железных дорогах Украины не хватает не только вагонов, но и локомотивов. Наша компания наряду с другими крупными грузоотправителями Украины регулярно выступает с предложением о введении частной локомотивной тяги для обеспечения собственных перевозок на сетях «Укрзализныци»», — цитируется Андрей Мороз, начальник отдела внешней логистики ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

В сообщении уточняется, что новые вагоны будут изготовлены ПАО «Днепровагонмаш» (Каменское).

Помимо этого, «АрселорМиттал Кривой Рог» заключает долгосрочные контракты с ведущими частными операторами по предоставлению подвижного состава. Один из них подписан в первом квартале этого года с компанией «Лемтранс» на использование 500 вагонов. Данный контракт предусматривает комплексное обеспечение грузоотправителя вагонами для поставки флюсов, угля и кокса, а также для вывоза железорудного сырья и готовой металлопродукции ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

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