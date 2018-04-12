«Укрзализниця» купит ж/д колес на 300 миллионов гривен

Компания «Интерпайп-Украина» (Днепр) выиграла два тендера «Укрзализныци» на поставку железнодорожных колес на общую сумму 295,3 млн грн. (с НДС). Покупателем, согласно системе публичных закупок «ПроЗорро» является филиал «Центр обеспечения производства», который закупил 7314 и 9394 ж/д колес.

В тендерах принимали участие компании ООО «Интерпайп-Украина» и ООО «Фирма «ИнтерВторПром» (Харьков), которая реализует продукцию того же «Интерпайпа».

По итогам тендеров, которые состоялись 11 апреля 2018 года, победителем стало ООО «Интерпайп-Украина». Колеса должны быть поставлены до 31 декабря.

Группа «Интерпайп» входит является третьим в мире производителем цельнокатаных железнодорожных.

«Укрзализныця» в текущем году планирует изготовить на собственных мощностях 3600 грузовых вагонов и модернизировать более 10000 грузовых вагонов.

В начале апреля в странах Таможенного союза, в том числе России, начали действовать антидемпинговые пошлины на ж/д колеса, происхождением из Украины.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи