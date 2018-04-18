Производство чугуна, стали и металлопроката в Украине за 3 мес. 2018 года

По данным ОП «Укрметаллургпром», в марте 2018 г. металлургическими предприятиями произведено:

– чугуна 1,68 млн тонн (103% относительно февраля 2018 г.);

– стали 1,71 млн тонн (106%);

– проката 1,51 млн тонн (107%).

За I квартал 2018 года произведено:

– железорудного концентрата 15,2 млн тонн (100% относительно аналогичного периода 2017 г.);

– агломерата 7,96 млн тонн (108%.);

– окатышей 5,3 млн тонн (107%);

– кокса 2,71 млн тонн (105%);

– чугуна 5,25 млн тонн (108% с учетом работы в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 120% без учета последних);

– стали 5,23 млн тонн (97% и 105% соответственно);

– проката 4,59 млн тонн (98% и 108 % соответственно);

– трубной продукции 269 тыс. тонн (111%).

Увеличение производства чугуна в I квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло благодаря стабилизации обеспечения предприятий железорудным сырьем и коксом (мариупольские металлургические комбинаты и «Днепровский металлургический комбинат), а также введению в эксплуатацию доменной печи № 3 на МК «Запорожсталь» после реконструкции.

Некоторое снижение общего уровня выпуска стали и проката за I квартал 2018 г. является следствием потери части мощностей на неподконтрольной территории. В то же время, сравнительный анализ результатов деятельности металлургических предприятий на подконтрольной территории в первом квартале 2017 и 2018 гг. свидетельствует об увеличении объемов производства основных видов продукции.

По состоянию на 10 апреля 2018 г., из основных мощностей в эксплуатации находятся: 19 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновский печей, 12 из 16 конвертеров, 7 из 15 электропечей и 14 из 14 машин непрерывного литья заготовки.

По прогнозам ОП «Укрметаллургпром» в мае 2018 г. планируется произвести порядка 1,8 млн тонн чугуна, 1,8 млн тонн стали и 1,6 млн тонн проката.

Обеспечение предприятий основными сырьевыми и энергетическими ресурсами в марте и I квартале 2018 г.

Обеспечение железорудным сырьем

В марте 2018 г. на металлургические предприятия поставлено 2,75 млн тонн железорудного сырья (110% относительно февраля 2018 г.).

За три месяца 2018 г. на отечественные предприятия поступило 8,025 млн тонн железорудного сырья (123% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 137% без учета последних), из которых:

украинского происхождения – 8,0 млн тонн (124% относительно аналогичного периода 2017 г.);

импортируемого – 25 тыс. тонн (37% относительно аналогичного периода 2017 г.)

Экспорт ЖРС в марте 2018 г. составил 2,8 млн тонн (104% относительно февраля 2018 г.), а в первом квартале 2018 г. – 8,6 млн тонн (87% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В марте 2018 г. на коксохимические предприятия поставлено 1,35 млн тонн коксующихся углей (125% относительно февраля 2018 г.), из которых:

украинского происхождения – 0,25 млн тонн (111% относительно февраля 2018 г.);

импортируемого – 1,1 млн тонн (128% относительно февраля 2018 г.).

Всего в первом квартале 2018 г. на отечественные КХЗ поступило 3,62 млн тонн углей (96% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 112% без учета последних), из которых:

украинского происхождения – 0,78 млн тонн (76% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 100% без учета последних);

импортируемого – 2,84 млн тонн (103% и 115% соответственно).

Доля импортных углей в общем объеме поставок в первом квартале 2018 г. составила 78,5% против 73% за аналогичный период 2017 г. с учетом предприятий на НКТ и 76% без учета последних.

Обеспечение коксом

В марте 2018 г. на украинские металлургические предприятия поставлено 860 тыс. тонн кокса (111% относительно февраля 2018 г.), из которых:

украинского происхождения – 785 тыс. тонн (112% относительно февраля 2018 г.);

импортируемого – 75 тыс. тонн (на уровне февраля 2018 г.).

Общий объем кокса, полученного металлургами в первом квартале 2018 г., составил 2,55 млн тонн (108% относительно аналогичного периода 2017 г.), из которого:

украинского происхождения – 2,31 млн тонн (107% относительно аналогичного периода 2017 г.);

импортируемого – 0,235 млн тонн (115% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Доля импортного кокса в общем объеме поставок в первом квартале 2018 г. составила 9,3%.

Обеспечение привозным металлоломом

В марте 2018 года ломозаготовительными организациями заготовлено 284 тыс. тонн металлолома (102% относительно февраля 2018 г.), из которых на отечественные металлургические комбинаты в качестве привозного поставлено 230 тыс. тонн (102% относительно февраля 2018 г.), экспортировано 54 тыс. тонн (102% относительно февраля 2018 г.). При этом степень обеспеченности потребности отрасли в привозном металлоломе составила 82%.

За 3 месяца 2018 года из заготовленных 840 тыс. тонн (110% относительно аналогичного периода 2018 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 700 тыс. тонн (97% относительно аналогичного периода 2017 г.), экспортировано 140 тыс. тонн (350% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Уровень обеспеченности потребности металлургического комплекса в привозном металлоломе в первом квартале 2018 г. составил 92%.

Природный газ и электроэнергия

В марте 2018 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено 170 млн.куб.м природного газа (106% относительно февраля 2018 г.).

Всего в первом квартале 2018 г. отечественная металлургия потребила порядка 510 млн.куб.м природного газа (95% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ, или 108% без учета последних).

За три месяца 2018 г. потребление электроэнергии металлургическими предприятиями составило 3 млрд.кВт-ч (99% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 110% без учета последних).

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