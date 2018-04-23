Парк частных грузовых вагонов увеличился на 1,5 тыс. единиц

С февраля по середину апреля 2018 года парк частных грузовых полувагонов и хопперов-зерновозов увеличился почти на 1,5 единиц. Об этом этом сообщает медиа-центр «Магистраль».

В ПАО «Укрзализныця» считают, что увеличение количества частных вагонов связано с дерегуляцией вагонной составляющей тарифа на перевозки грузов. Она произошла с 19 февраля текущего года. «Новая система расчетов платы за перевозку сделала выгодным инвестиции в подвижной состав, по крайней мере, на уровне его окупаемости, поэтому бизнес начал массово его закупать», — отмечается в сообщении.

По информации Департамента вагонного хозяйства УЗ, парк частных полувагонов по состоянию на 13 апреля составил 44061 единицу. Тогда как на 1 февраля в частной собственности украинских предприятий было 43128 полувагонов. Рост — на 933 вагона, большая часть которых — новостройки.

За этот же периодв парк частных хопперов-зерновозов увеличился с 5858 до 6406 единиц. То есть плюс 548 вагонов, из которых 212 — новостройки. Производители — отечественные машиностроительные предприятия, в частности, «Крюковский вагоностроительный завод» и ДМЗ «Карпаты».

В сообщении отмечается, что по состоянию на начало апреля, парк вагонов «Укрзализныця» пополнился более чем 1,2 тыс. новых полувагонов, 805 из которых были построены на собственных предприятиях.

«Рост производства вагонов в Украине продолжается уже третий год подряд. Если в 2016 было построено 1773 вагонов, то в 2017-м — 6617. А за 3,5 месяца текущего года — уже 2630 единиц подвижного состава», — цитируется директор департамента вагонного хозяйства ПАО «Укрзализныця» Олег Мотин.

Напомним, что о планах увеличить собственный парк вагонов в текущем году завляли металлургические компании «Метинвест» и «АрселорМиттал Кривой Рог». Вагоны-зерновозы покупают крупные аграрные холдинги.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи