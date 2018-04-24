Кадровые изменение у трейдеров «Викант» и «Вартис»

В крупной металлоторговой компании «Викант» (ООО «Фирма Викант») продолжаются кадровые перестановки. «5 апреля Коваленко Сергей Владимирович, который ранее занимал должность директора по сбыту в Киеве и Киевской области покинул стены нашей компании и решил продолжить свою деятельность в другой организации», — говорится в сообщении «Викант».

В компании уточняют, что с 6 апреля директором по сбыту в Киеве и Киевской области «Виканта» стала Юлия Смирнова, которая ранее была директором регионального представительства в Кривом Роге.



ФОТО: Юлия Смирнова

В комментарии readmetal.com Сергей Коваленко сообщил, что он перешел в компанию «Вартис» на должность директора по продажам в Киеве.

С 1 февраля «Викант» возглавила Инна Пономарева, которая сменила Григория Носко.

Напомним, что «Вартис» — сетевой металлотрейдер, который появился на украинском металлоторговом рынке в результате реорганизции бизнеса группы компаний «Викант».

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