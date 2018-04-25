В ЕВРАЗ больше топ-менеджера, ответственного за Украину

Вице-президент Группы ЕВРАЗ Денис Новоженов назначен руководителем Дивизионом «Урал», который объединяет ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат и ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат. Ранее он был руководителем Дивизиона «Украина».



ФОТО: Денис Новоженов, ЕВРАЗ // автор Татьяна Довгань Delo.UA

В пресс-службе ЕВРАЗ не уточнили, в каком состоянии находится дивизион «Украина», который ранее объединял украинские активы группы. Однако, по данным readmetal.com, это на было отдельное структурное подразделение, а скорее виртуальная управленческая единица. Вероятнее всего, после продажи всех основных активов в Украине она расформирована.

Интервью Дениса Новоженова сайту Delo.UA в 2016 году >>

Напомним, что в 2017-2018 гг. ЕВРАЗ продал Днепровский МЗ, ГОК «Суха Балка», а также коксохимические заводы, купленные в 2007 году у Игоря Коломойского и его партнеров. Метзавод и ГОК сейчас принадлежат харьковскому бизнесмену Александру Ярославскому. Контроль над одним из коксохимических заводов пытается оформить группа «Метинвест». Покупатель второго коксохима — неизвестен.

У ЕВРАЗ в Украине осталась только транспортная компания.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи