Как УГМК закончила 2017 год

Украинская горно-металлургическая компания (УГМК, Киев), которая владеет сетью сервисных металлоцентров в Украине, закончила 2017 год с чистой прибылью 149,3 млн грн. против 12,8 млн грн. чистого убытка по итогам 2016 года. Об этом говорится в годовом отчете компании.

По итогам работы в 2017 году компания сократила чистый доход на 10,7% год к году до 3 млрд 131,174 млн грн.

Кроме того, по итогам общего собрания, которое состоялось 19 апреля 2018 года, акционеры пролонгировали полномочия наблюдательного совета.

Так, собрание акционеров подтвердило на три года полномочия членов набсовета:

— Натальи Башинской, директора ООО «Ейджджи Ассет Менеджемент», представителя компании Frankiro Holdings Limited;

— Сергея Удовенко, представителя компании Trotio Holdings Limited (ранее позиционировался как директор по финансам и экономике корпорации «Индустриальный союз Донбасса»);

— Геннадия Молчанова, представителя компании Trotio Holdings Limited (ранее позиционировался как замдиректора правового департамента консорциума «Индустриальная группа»);

— Ольгу Щиголеву, представителя компании Trotio Holdings Limited (ранее позиционировалась как главный бухгалтер корпорации «Индустриальный союз Донбасса»).

Председателем набсовета переизбран Сергей Удовенко.

УГМК создана в 1998 году. По состоянию на 4-й квартал 2017 года, в собственности компании Trotio Holdings Limited находится 50% акций ЧАО, Frankiro Holdings Limited (обе — Кипр, зарегистрированы по одному юридическому адресу) – 34,1639%.

Ранее УГМК приняла решение выкупить 5% своих акций, которые принадлежат компании «АЭРОНН».

Конечными бенефициарами являются Сергей Тарута и гражданин Армении Саргис Исраэлян.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи