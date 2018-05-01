Как трейдер Юникон закончил 2017 год

ЧАО «Юникон» (Днипро), которое занимается металлоторговлей, по итогам 2017 года получило чистую прибыль в размере 34,725 млн грн. Годом ранее — в 2016 году — у компании быд чистый убыток 2,201 млн грн.

Согласно отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый доход за 2017 год возрос в 3,8 раза — до 197,484 млн грн.

«Юникон» создан в сентябре 1995 года. На сайте компании указано, что все ее филиалы и производственные базы расположены в городе Днипро и Днепропетровской области. Хотя ранее она имела фалиалы в других регионах Украины. В частности, в Киеве. Однако в настоящее время на месте бывшей киевской металлоторговой площадкти «Юникон» построен строительный гипермаркет «Эпицентр».

По состоянию на конец 2017 года, акционерами компании были Олег Кононюк (40,083% акций компании), Юрий Заричнюк (20%), Татьяна Дубина (2,917%), Сергей Анюхин (12%).

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