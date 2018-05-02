Рейтинг страниц о металлургии в facebook. Май-2018

Второй весенний рейтинг страничек о металлургии в facebook. И в нем уже вторая компания набрала более 10 тысяч подписчиков — меткомбинат «Запорожсталь».
Появилась странича еще одного металлотрейдера с большим количеством читатателей — «Вартис».
А вот страница «Евраз Украина» исчезла. Вернее ее уже официально переименовали в dmzua. Смена собственника.
У «Металла» лишь 47 новых подписчиков и друзей за два месяца. Немного по сравнению с предыдущим периодом. Надо что-то делать, чтобы поскорее достичь цели-мнинмум — 1000 подписчиков.
Заметно, что многие компании создали страницы, нагнали подписчиковв, но не знают, что теперь с ними делать. Новости появляются раз в несколько недель. А иногда и раз в несколько месяцев. Подписчики уходят, привлекательность снижается. Надо что-то делать.
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 2 мая 2018 года
|стало
|было
|Страница/ компания
|5 марта 2018
|2 мая 2018
|март-май
|1
|1
|Метинвест
|20462
|23502
|3040
|2
|2
|Запорожсталь
|9898
|10768
|870
|3
|3
|ИА Минпром
|8035
|8136
|101
|4
|4
|АрселорМиттал Кривой Рог
|5402
|6218
|816
|5
|5
|Сталекс
|3497
|3508
|11
|6
|6
|Uaprom
|2785
|2777
|-8
|7
|7
|Интерпайп
|1965
|2083
|118
|8
|8
|Руукки Украина
|1951
|1970
|19
|9
|9
|УЦСС
|1467
|1591
|124
|10
|10
|Метинвест-СМЦ
|1223
|1266
|43
|11
|11
|Металл Холдинг
|1066
|1098
|32
|12
|13
|Раута Груп
|738
|947
|209
|13
|12
|Журнал Металл
|853
|900
|47
|14
|14
|Викант
|722
|750
|28
|15
|н/д
|Вартис Металл
|н/д
|738
|16
|15
|Арсенал-Центр
|635
|668
|33
|17
|16
|Прушиньски
|632
|664
|32
|18
|17
|УГМК
|601
|629
|28
|19
|18
|Днепровский МЗ (ранее Евраз Украина)
|541
|608
|67
|20
|19
|АВ Металл Групп
|438
|472
|34
|21
|20
|Югсталь
|437
|442
|5
|22
|22
|Укрметаллургпром
|350
|393
|43
|23
|21
|Крафт
|360
|372
|12
|24
|23
|Такт металл
|330
|348
|18
|25
|24
|Керамет
|195
|197
|2
|26
|25
|Укрпромвнешэкспертиза
|185
|192
|7
|27
|26
|ТД СпецСтальТрейд
|129
|136
|7
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