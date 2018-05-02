Рейтинг страниц о металлургии в facebook. Май-2018

Второй весенний рейтинг страничек о металлургии в facebook. И в нем уже вторая компания набрала более 10 тысяч подписчиков — меткомбинат «Запорожсталь».

Появилась странича еще одного металлотрейдера с большим количеством читатателей — «Вартис».

А вот страница «Евраз Украина» исчезла. Вернее ее уже официально переименовали в dmzua. Смена собственника.

У «Металла» лишь 47 новых подписчиков и друзей за два месяца. Немного по сравнению с предыдущим периодом. Надо что-то делать, чтобы поскорее достичь цели-мнинмум — 1000 подписчиков.

Заметно, что многие компании создали страницы, нагнали подписчиковв, но не знают, что теперь с ними делать. Новости появляются раз в несколько недель. А иногда и раз в несколько месяцев. Подписчики уходят, привлекательность снижается. Надо что-то делать.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 2 мая 2018 года

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