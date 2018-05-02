Рейтинг страниц о металлургии в facebook. Май-2018

Опубликовано автор Admin

Второй весенний рейтинг страничек о металлургии в facebook. И в нем уже вторая компания набрала более 10 тысяч подписчиков — меткомбинат «Запорожсталь».

Стальной facebook от readmetal


Появилась странича еще одного металлотрейдера с большим количеством читатателей — «Вартис».

А вот страница «Евраз Украина» исчезла. Вернее ее уже официально переименовали в dmzua. Смена собственника.

У «Металла» лишь 47 новых подписчиков и друзей за два месяца. Немного по сравнению с предыдущим периодом. Надо что-то делать, чтобы поскорее достичь цели-мнинмум — 1000 подписчиков.

Заметно, что многие компании создали страницы, нагнали подписчиковв, но не знают, что теперь с ними делать. Новости появляются раз в несколько недель. А иногда и раз в несколько месяцев. Подписчики уходят, привлекательность снижается. Надо что-то делать.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 2 мая 2018 года

стало было Страница/ компания 5 марта 2018 2 мая 2018 март-май
1 1 Метинвест 20462 23502 3040
2 2 Запорожсталь 9898 10768 870
3 3 ИА Минпром 8035 8136 101
4 4 АрселорМиттал Кривой Рог 5402 6218 816
5 5 Сталекс 3497 3508 11
6 6 Uaprom 2785 2777 -8
7 7 Интерпайп 1965 2083 118
8 8 Руукки Украина 1951 1970 19
9 9 УЦСС 1467 1591 124
10 10 Метинвест-СМЦ 1223 1266 43
11 11 Металл Холдинг 1066 1098 32
12 13 Раута Груп 738 947 209
13 12 Журнал Металл 853 900 47
14 14 Викант 722 750 28
15 н/д Вартис Металл н/д 738
16 15 Арсенал-Центр 635 668 33
17 16 Прушиньски 632 664 32
18 17 УГМК 601 629 28
19 18 Днепровский МЗ (ранее Евраз Украина) 541 608 67
20 19 АВ Металл Групп 438 472 34
21 20 Югсталь 437 442 5
22 22 Укрметаллургпром 350 393 43
23 21 Крафт 360 372 12
24 23 Такт металл 330 348 18
25 24 Керамет 195 197 2
26 25 Укрпромвнешэкспертиза 185 192 7
27 26 ТД СпецСтальТрейд 129 136 7

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