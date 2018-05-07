Кто поставляет металлопрокат и стальное литье «Укрзализныце»

ПАО «Укрзализныця» (УЗ) — крупнейший в Украине потребитель дизельного топлива. А благодаря масштабной инвестпрограмме, она также закупает много металлопроката и стального литья. В частности, для производства грузовых вагонов. Например, на заводах УЗ с начала 2018 года построено уже 1000 полувагонов. Но кто поставляет металл железнодорожникам? Портал ЦТС проанализировал закупки «Укрзализныци» в системе ПроЗорро и вот, что получилось.

Не считая поставщиков дизельного топлива и Крюковского ВРЗ, в топ-10 крупнейших поставщиков «Укрзализныци» по итогам I квартала 2018 года попали:

«СОТА Украина» — 338,49 млн грн

В первом квартале она победила в 89 тендерных процедурах УЗ, получив контракты на 338,49 млн грн. На эти средства фирма поставит трем вагоноремонтным заводам «Укрзализныци» (ДВРЗ, ПВРЗ и СВРЗ) разную металлургическую продукцию: швеллеры, уголки, прокат толстолистовой, гнутые профили и прочее. Во многих торгах «СОТА Украина» соревновалась с другой киевский фирмой — «Альфа Металл Компани». Конкуренция между ними проходила очень вяло, в большинстве случаев участники неохотно сбрасывали цену.

Компания «СОТА Украина» специализируется на оптовой торговле металлопродукцией. Фирма была зарегистрирована в мае 2017 года в Киеве, но ее владельцем значится Татьяна Росанина, проживающая в латвийском городе Марупе. Директором компании с марта 2018 года является Ирина Серебрякова, которая ранее владела запорожской фирмой «Ремтранс-Д», а также была членом ревизионной комиссии ПАО «Днепрвагонремстрой», специализирующейся на ремонте грузовых и пассажирских вагонов. До марта 2018 ода ООО «СОТА Украина» возглавляла Анна Авраменко, которая параллельно руководила другой посреднической компанией — «Укртрансинвест».

«УПЭК Трейдинг» — 133,43 млн грн

«УПЭК Трейдинг» (Харьков) — традиционный поставщик подшипников и крышек люков для вагоноремонтных заводов «Укрзализныци». Эту продукцию посредник поставляет с заводов группы «УПЭК» бизнесмена и народного депутата Украины Анатолия Гиршфельда — Лозовского кузнечно-механического завода (ЛКМЗ) и Харьковского подшипникового завода (ХАРП).

«УПЭК Трейдинг» не изменяет своей излюбленной схеме участия в торгах. И в этот раз во многих торгах участвовали посреднические компании, которые также предлагали продукцию группы «УПЭК».

Кременчугский сталелитейный завод — 121,09 млн грн

В 2017 году Кременчугский сталелитейный завод (КСЗ) прочно укрепился среди крупнейших поставщиков «Укрзализныци», в первом квартале 2018 года эта тенденция сохранилась. На этот раз КСЗ заработал 121,09 млн грн. Продукция предприятия, которую оно будет поставлять УЗ, также традиционна: боковые рамы и надрессорные балки, которые используются в строительстве вагонов. Единственным соперником КСЗ был «Азовмаш», который заработал на тендерах схожую сумму. Напомним, что КСЗ принадлежит кипрским компаниям «Деисал лимитед», «Сертако Лимитед» и «Дифано Инвестментс Лтд» (последнюю связывают с бизнесменом Игорем Коломойским).

«Азовмаш» — 102 млн грн

Мариупольская компания «Азовмаш» также попала в наш рейтинг благодаря боковым рамам и надрессорным балкам. В первом квартале 2018 года она заключила контрактов на сумму более 102 млн грн. Единственным конкурентом «Азовмаша» был Кременчугский сталелитейный завод. Во многих торгах участники использовали следующую схему: один скидывает цену, другой оставляет предложение неизменным.

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