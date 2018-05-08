Почему в мае-2018 дорожал длинномерный прокат

В апреле на большинстве мировых рынков длинномерного проката ценовой тренд был нисходящим. Однако в мае он изменился, сообщает ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ).

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Цены на длинномерный прокат в апреле в сравнении с концом марта снизились на USD 14-30 за 1 тонну в зависимости от региона. Исключением был Китай, где благодаря оживлению внутреннего спроса цены стабильно росли, поднявшись на USD 41-52. Рост цен на готовый прокат продолжился и в начале мая. За первую неделю мая арматура и катанка на внутреннем рынке Китая подорожала на USD 21-22 до USD 656-661 за 1 тонну на условиях exw и USD 695-696 за 1 тонну, exw с НДС, цены на заготовку поднялись на USD 7 до USD 580-598 за 1 тонну, exw с НДС.

Слабый спрос на импортных рынках ЮВА не останавливает китайских экспортеров, которые повышают котировки. Предложения заготовки из Китая в начале мая составляли USD 530-550 за 1 тонну, fob, что на USD 15-25 выше, чем двумя неделями ранее. На USD 20 за последнюю неделю мая поднялись предложения по арматуре (USD 550-570 за 1 тонну,) и катанке (USD 590-600 за 1 тонну, fob). Хотя импортеры ЮВА воздерживаются от активных закупок, в условиях ограниченных объемов предложения они все же вынуждены частично принимать повышение цен. В итоге за первую неделю мая импортные цены на заготовку в регионе поднялись на USD 10 до USD 545-565 за 1 тонну, cfr, котировки арматуры и катанки выросли на USD 20 до USD 570-590 за 1 тонну, cfr и USD 600-610 за 1 тонну, cfr. Ориентируясь на рост цен в Китае, пытаются остановить падение и укрепить котировки поставщики в других регионах.

«Благодаря укреплению импортных цен на лом в конце апреля – начале мая на USD 10 до USD 353 за 1 тонну, cfr и оживлению спроса на рынке заготовки и арматуры в Турции, производители отказываются от предоставления скидок», – цитируется эксперт «Укрпромвнешэкспертиза» Олег Гнитецкий. По его словам последние сделки на внутреннем турецком рынке заготовки проходили у верхней границы диапазона USD 325-335 за 1 тонну, exw. Экспорт арматуры из Турции сместился к верхней границе диапазона USD 555-565 за 1 тонну, fob. Пользуясь этим, поставщики заготовки из СНГ на прошедшей неделе повысили предложения на июньские поставки для импортеров Турции и стран MENA до USD 520-525 за 1 тонну, fob. Однако встречные предложения последних не превышают USD 520-535 за 1 тонну, cfr (USD 505-520 за 1 тонну, fob)».

Учитывая низкий спрос на рынках Ближнего Востока импортные предложения арматуры за первую неделю мая выросли на USD 3 до USD 583-593 за 1 тонну, cfr.

Согласно прогнозам экспертов «Укрпромвнешэкспертиза», в мае цены на длинный и плоский прокат будут снижаться. Разместив необходимые заказы в апреле, покупатели на Ближнем Востоке будут малоактивными и с середины мая уйдут с рынка на празднование Рамадана. Постепенно будет снижаться интерес покупателей в странах ЕС к предлагаемой продукции июньского производства с поставкой в июле – августе. Давление на рынок будет оказывать прогнозируемое снижение цен на лом на фоне традиционного сезонного увеличения объемов сбора и заготовки лома. В этих условиях производители будут вынуждены идти на уступки и снижать цены на длинный прокат для привлечения покупателей.

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