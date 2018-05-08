Что происходит с ценами на плоский прокат в мае 2018 года

Большинство региональных рынков тонколистового проката на протяжении апреля демонстрировали нисходящий ценовой тренд. Об этом говорится в сообщении ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ) со ссылкой на эксперта компании Олега Гнитецкого.

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Только на китайском рынке конъюнктура для производителей постепенно улучшалась. С начала апреля, на фоне снижения запасов в портах и слухов о продлении ограничений загрузки заводов, внутренние котировки на г/к и х/к прокат в Китае выросли на 255-400 юаней за 1 тонну до 4200-4210 и 4590-4610 юаней за 1 тонну соответственно. Однако такие цены лишь на первой неделе мая превысили уровень конца февраля (до ценового падения).

В таких условиях стоимость реализации китайских г/к и х/к рулонов в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) за месяц выросла на USD 10-15 до USD 585-595 и USD 615-625 за 1 тонну, fob.

В Турции местные поставщики реализовывали прокат с доставкой во время Рамадана и вынуждены были снижать цены в условиях слабого спроса. В апреле г/к и х/к прокат в стране подешевел на USD 35-50 до USD 610-630 и USD 690-720 за 1 тонну, exw соответственно.

Некоторое оживление котировки на китайском рынке не оказали положительного эффекта на цены в портах Черного моря, которые более подвержены влиянию тенденций на рынке Турции. В таких условиях, стоимость тонколистового проката из СНГ также снизилась. Последние цены сделок на г/к и х/к рулоны июньского производства составили соответственно USD 570-595 и USD 620-635 за 1 тонну, fob. Это на USD 35-45 ниже, чем месяцем ранее.

На рынке ЕС пока относительная ценовая стабильность – за месяц производители пошли на уступки всего в €10. Наибольшее внимание местных контрагентов было направлено на отслеживание переговорного процесса с США относительно продления освобождения уплаты пошлины в 25% при экспорте стального проката в регион. В конце апреля было объявлено о продлении «освобождения» до конца мая, что негативно сказалось на активности торговли в регионе из-за остающейся неопределенности в данном вопросе.

Бразильские поставщики воспользовались существующей отсрочкой по введению пошлины при экспорте в США. Стоимость слябов при поставках в США за месяц выросла на USD 20 на фоне аналогичного снижения при поставках полуфабрикатов из портов Черного моря.

Согласно прогнозам экспертов «Укрпромвнешэкспертиза», в мае цены на длинный и плоский прокат будут снижаться. Разместив необходимые заказы в апреле, покупатели на Ближнем Востоке будут малоактивными и с середины мая уйдут с рынка на празднование Рамадана. Постепенно будет снижаться интерес покупателей в странах ЕС к предлагаемой продукции июньского производства с поставкой в июле – августе. Давление на рынок будет оказывать прогнозируемое снижение цен на лом на фоне традиционного сезонного увеличения объемов сбора и заготовки лома. В этих условиях производители будут вынуждены идти на уступки и снижать цены на длинный прокат для привлечения покупателей.

На рынке плоского проката в мае продолжат преобладать понижающие ценовые факторы. На фоне сформированных запасов у трейдеров общий уровень спроса на заводской прокат должен существенно просесть ввиду начала Рамадана (с 15 мая по 14 июня). Спрос со стороны потребителей из Европы все еще должен быть высоким, тем не менее, в данном месяце поставщики из СНГ уже приступят к реализации проката с доставкой в июле. Конъюнктура рынков Турции и стран ЕС осложняется еще фактом проведения переговоров после введения на американском рынке пошлины в 25% на импортный прокат. Также в мае прогнозируется снижение спотовых цен на железную руду и коксующийся уголь в Китае, что, вероятно, приведет к давлению на стоимость проката в портах Черного моря. На фоне длительного роста котировок ранее и высокой маржи, поставщики из СНГ продолжат идти на уступки.

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