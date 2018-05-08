Валентин Макаренко получил новую должность в Интерпайпе

С 28 апреля 2018 года Валентин Макаренко назначен директором ломоперерабатывающего предприятия «Интерпайп Втормет». С февраля 2016 года он был коммерческим директором этого предприятия, говорится в сообщении группы «Интерпайп».

В сообщении уточняется, что его основными задачами на новой должности будут организация эффективной работы и обеспечение электросталеплавильного прдеприятия «Интерпайп Сталь» сырьем в необходимом объеме.

«Заготовка лома – ключевой бизнес для вертикально-интегрированного производства «Интерпайп». Работу в этой сфере осложняет дефицит сырья в стране. С назначением господина Макаренко мы возвращаемся к управленческой модели, где весь металлоломный бизнес – и заготовка, и переработка лома – имеют единое подчинение. Мы считаем, что в данный момент такая система управления будет более эффективной. Это назначение – один из шагов по формированию управленческой структуры стального дивизиона», – цитируется Фади Храйбе, генеральный директор «Интерпайп».

Геннадий Шевченко, который занимал эту должность ранее, завершил свое сотрудничество с «Интерпайп».

Валентин Макаренко имеет 20-летний опыт работы в металлоломном бизнесе. До перехода в «Интерпайп» он был главой наблюдательного совета Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВторМет). На протяжении 5 лет работал в ООО «Укрметко ЛТД», до этого – в «Евро Финанс ЛТД».

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