Производство чугуна, стали и проката в Украине за 4 мес. 2018 года

В апреле 2018 года в Украине произведено:

– чугуна 1,65 млн тонн (98% относительно марта 2018 г.);

– стали 1,72 млн тонн (100,5%);

– проката 1,51 млн тонн (100%).

Об этом сообщает ОП «Укрметаллургпром» по итогам балансового совещания.

Некоторое снижение уровня производства чугуна в апреле 2018 г. связано с проведением ремонтных работ на доменной печи № 9 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

За 4 месяца 2018 года произведено:

– железорудного концентрата 20,3 млн тонн (100% относительно аналогичного периода 2017 г.);

– агломерата 10,76 млн тонн (111%);

– окатышей 7,1 млн тонн (116%);

– кокса 3,61 млн тонн (109%);

– чугуна 6,94 млн тонн (110% с учетом работы в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ и 119% без их учета);

– стали 6,99 млн тонн (99,7% и 106% соответственно);

– проката 6,12 млн тонн (101% и 110% соответственно);

– трубной продукции 357 тыс. тонн (110%).

Несмотря на потерю части мощностей на неподконтрольной территории, предприятия, расположенные на контролируемой территории Украины, за 4 месяца 2018 г. сумели существенно нарастить производство чугуна, а по производству стали и проката выйти на уровень аналогичного периода 2017 г. Это стало возможным благодаря стабилизации обеспечения предприятий железорудным сырьем и коксом, а также введению в эксплуатацию доменной печи № 3 на ПАО «Запорожсталь» после реконструкции.

По состоянию на 15 мая 2018 года, из основных производственных мощностей на контролируемой Украиной территории в эксплуатации находятся: 19 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновских печей, 12 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей и 14 из 14 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз на июнь 2018 года

По прогнозам ОП Укрметаллургпром” в июне 2018 года планируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,8 млн тонн, стали – 1,8 млн тонн, проката – 1,6 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В апреле 2018 г. на металлургические предприятия поставлено 2,77 млн тонн железорудного сырья (108% относительно марта 2018 г.). По импорту ЖРС не завозилось.

За 4 месяца 2018 г. на отечественные предприятия поступило 10,63 млн тонн железорудного сырья (127% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 137% без их учета), из которых:

– украинского происхождения – 10,6 млн тонн (128% и 138% соответственно);

– импортируемого – 25 тыс. тонн (32% относительно аналогичного периода 2017 г.)

Экспорт ЖРС в апреле 2018 г. составил 2,93 млн тонн (92% относительно марта 2018 г.), а за 4 месяца 2018 г. – 11,9 млн тонн (88% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В апреле 2018 года на коксохимические предприятия поставлено 1,12 млн тонн коксующихся углей (82% относительно марта 2018 года), из которых:

– украинского происхождения – 0,24 млн тонн (96% относительно марта 2018 г.);

– импортируемого – 0,88 млн тонн (79% относительно марта 2018 г.).

Всего за 4 месяца 2018 года на отечественные КХЗ поступило 4,74 млн тонн углей (99% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 112% без их учета), из которых:

– украинского происхождения – 1,02 млн тонн (82% и 102% соответственно);

– импортируемого – 3,72 млн тонн (106% и 115% соответственно).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 4 месяца 2018 года составила 78,5% против 73,9% за аналогичный период 2017 г. с учетом предприятий на НКТ и 76,4% без их учета.

Обеспечение коксом

В апреле 2018 года на украинские металлургические предприятия поставлено 775 тыс. тонн кокса (90% относительно марта 2018 г.), из которых:

– украинского происхождения – 750 тыс. тонн (96% относительно марта 2018 г.);

– импортируемого – 25 тыс. тонн (33% относительно марта 2018 г.).

Общий объем кокса, полученного металлургами за 4 месяца 2018 года, составил 3,32 млн тонн (109% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 118% без их учета), из которого:

– украинского происхождения – 3,06 млн тонн (110% и 121% соответственно);

– импортируемого – 0,26 млн тонн (92%).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 8%.

Обеспечение привозным металлоломом

В апреле 2018 года ломозаготовительными организациями заготовлено 323 тыс. тонн металлолома (114% относительно марта 2018 г.), из которых на отечественные металлургические комбинаты в качестве привозного поставлено 247 тыс. тонн (107% относительно марта 2018 г.), экспортировано 76 тыс. тонн (141% относительно марта 2018 г.). При этом обеспеченность потребности отрасли в привозном металлоломе составила 95%.

За 4 месяца 2018 года из заготовленных 1160 тыс. тонн (110% относительно аналогичного периода 2017 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 944 тыс. тонн (95% относительно аналогичного периода 2017 г.), экспортировано 216 тыс. тонн (354% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Уровень обеспеченности потребности металлургического комплекса в привозном металлоломе за 4 месяца 2018 г. составил 93%.

Природный газ и электроэнергия

В апреле 2018 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено 140 млн.куб.м природного газа (82% относительно марта 2018 г.).

Всего за 4 месяца 2018 г. отечественная металлургия израсходовала порядка 650 млн.куб.м природного газа (98% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ, или 109% без их учета).

За 4 месяца 2018 г. потребление электроэнергии металлургическими предприятиями составило 4 млрд. кВт*ч (102% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 111% без их учета).

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