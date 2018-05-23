Доступ к каким рынкам сбыта продукции потерял АрселорМиттал Кривой Рог

За последние несколько лет металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) потерял доступ к нескольким крупным рынкам сбыта металлопродукции. Однако весь этот объем удалось перераспределить между другими регионами. «К примеру, ранее на рынке Российской Федерации мы продавали около одного миллиона тонн различной продукции. Примерно такой же объем приходился на Египет до введения заградительных пошлин. Около ста тысяч тонн продукции с добавленной стоимостью мы продавали в США», — рассказал в интервью журналу «Новое Время» глава компании Парамжит Калон.

По его словам, за последние два года компания могла потерять около 30–40% продаж. Но за счет поддержки Группы удалось переориентироваться на другие рынки и сохранить объемы продаж.

Парамжит Калон рассказал, что АМКР экспортирует около 80% продукции в 60 стран мира.

Соотношение полуфабриката и готовой продукции в структуре продаж периодически меняется из-за протекционизма и антидемпинговых пошлин многих стран. «Скажем, если какие-то из них ввели повышенные пошлины или установили квоты на готовую продукцию, то продажи заготовки могут оказаться более прибыльными, а для нас, как вы понимаете, это самый важный критерий. Кроме того, это дает возможность поддерживать необходимый уровень производства, не сокращать персонал», — резюмировал Калон.

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