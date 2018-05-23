Какую МНЛЗ хотят построить на Днепровском метзаводе

На Днепровском металлургическом заводе (ДМЗ, Днепр) планируют построить отделение непрерывной разливки стали (ОНРС) с одной пятиручьевой сортовой машиной непрерывного литья заготовки (МНЛЗ), двумя установками внепечной обработки стали «печь-ковш» и другим оборудованием. Об этом говорится в официальном сообщении предприятия о плановой деятельности, которая подлежит оценке влияния на окружающую среду.

Годовая мощность МНЛЗ — 1,088 млн тонн или 155 тонн в час. Выплавка стали в конвертерном цехе будет осуществляться по существующей схеме.

После строительства МНЛЗ из эксплуатации выведут разливочный пролет и блюминг (ПЦ-1).

«Непрерывная разливка по сравнению с существующим методом разливки стали в изложницу обеспечивает значительную экономию металла (увеличение выхода годного) в результате снижения обрезов и энергии, которая тратится на подогрев слитков в нагревательных колодцах, а также уменьшения выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водный объект в целом по предприятию», — констатируется в пояснении к проекту.

На предприятии намерены провести публичное обсуждение проекта.

Напомним, что 1 марта 2018 года бизнес-группа DCH бизнесмена Александра Ярославского подписала договор о покупке у «EVRAZ-Днепровский МЗ» у группы ЕВРАЗ.

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