Украина ввела санкции против Молдавского метзавода

Украина ввела санкции против ОАО «Молдавский металлургический завод» (Рыбница, Молдова) на срок 3 года. Предприятие фактически находится в непризнанной Приднестровской морлдавской республике.

Об этом говорится в указе Президента №126, которым против ряда юрлиц и физлиц вводятся специальные экономические и другие ограничительные меры, передают Українські Новини.

Санкции вводятся на три года в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения выведения капиталов за пределы Украины, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета на госзакупки.

Ранее сообщалось, что объединение металлургических предприятий «Укрметаллургпром» выступило за запрет экспорта лома черных металлов из Украины в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, куда, по словам президента «Укрметаллургпрома» Александра Каленкова, уходит до 20% лома.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи