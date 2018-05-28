Какие металлотрейдеры хотели продать рельсы «Укрзализныце»

22 мая по итогам тендеров филиал «Центр обеспечения производства» ПАО «Украинская железная дорога» (УЗ) заключил две сделки с ООО «Метинвест-СМЦ» о закупке металлопроката на общую сумму 1,69 млрд грн. Об этом сообщает портал «Наші гроші» со ссылкой на систему публичных закупок «Прозорро».

Металлоторговая компания, которая входит в холдинг «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского до конца текущего года должна поставить:

— 52 тыс тонн рельс Р-65 категории длиной 25 м по 29001 грн. за 1 тонну;

— 543 тонн рельс Р65 категории длиной 25 м для криволинейних участков пути по 30548 грн. за 1 тонну;

— 4 тыс. тонн подложек раздельного скрепления 1кб-65 со Стали Ст4пс по 33576 грн. за 1 тонну;

— 64 подкладки раздельного скрепления 1кб-50 по 33576 грн. за 1 тонну;

— 687 рельсовых накладок 1Р65 по 33576 грн. за 1 тонну;

Такие рельсы производит металлургический комбинат «Азовсталь», который также входит в холдинг «Метинвест».

В конце 2017 года такие же рельсы УЗ покупала на 11% дешевле.

Единственным конкурентом «Метинвест-СМЦ» было ООО «Металлоцентры Комэкс». Фирма заявилась на тендеры железной дороги с продукцией «Азовстали». На сайте «Металлоцентры Комэкс» указано, что компания является официальным дистрибьютором «Метинвеста» в нескольких областях Украины.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи