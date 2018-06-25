Производство чугуна, стали и проката в Украине за 5 мес. 2018 года

По данным ОП «Укрметаллургпром» в мае 2018 года произведено:
– чугуна – 1,58 млн тонн (96% относительно апреля 2018 г.);
– стали – 1,695 млн тонн (98%);
– проката – 1,55 млн тонн (103%).
Снижение уровня производства, отмечавшийся в течение последних трех месяцев, был, в основном, обусловлен проведением ремонтных работ в конвертерном цехе ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и расширенного капитального ремонта 3-го разряда ДП № 9 с последующей аварийной остановкой после задувки печи в мае 2018 г.
Кроме того, некоторое снижение производства в мае по сравнению с предыдущим месяцем произошло из-за забастовки железнодорожников на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», парализовавшей на несколько дней работу предприятия.
За 5 месяцев 2018 года произведено:
– железорудного концентрата – 25,22 млн тонн (99% относительно аналогичного периода 2017 г.);
– агломерата – 13,69 млн тонн (112%);
– окатышей – 8,81 млн тонн (112%);
– кокса – 4,51 млн тонн (108%);
– чугуна – 8,52 млн тонн (108% с учетом работы в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ и 115% без их учета);
– стали – 8,68 млн тонн (100% и 105% соответственно);
– проката – 7,72 млн тонн (105% и 111% соответственно);
– трубной продукции – 448 тыс. тонн (110%).
Не смотря на потерю части мощностей на неподконтрольной территории, металлургическим предприятиям, расположенным на контролируемой территории, за 5 месяцев 2018 г. удалось нарастить объемы производства чугуна, стали и проката до уровней, соответствующих либо превышающих показатели за аналогичный период предыдущего года.
Это стало возможным благодаря стабилизации обеспечения предприятий железорудным сырьем и коксом, а также вводу в эксплуатацию доменной печи № 3 на МК «Запорожсталь» после коренной реконструкции.
По состоянию на 12 июня 2018 года, из основных действующих производственных мощностей на контролируемой Украиной территории в эксплуатации находятся: 20 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 13 из 16 конвертеров, 7 из 15 электропечей и 14 из 14 машин непрерывного литья заготовки.
По прогнозу «Укрметаллургпром» в июле 2018 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,8 млн тонн, стали – 1,8 млн тонн, проката – 1,6 млн тонн.
Обеспечение железорудным сырьем
В мае 2018 г. на металлургические предприятия поставлено 2,56 млн тонн железорудного сырья (101% относительно апреля 2018 г.). *По импорту ЖРС не завозилось.
За 5 месяцев 2018 г. на отечественные предприятия поступило 13 млн тонн железорудного сырья (127% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 135% без их учета), из которых:
– украинского происхождения – 12,99 млн тонн (126% и 135% соответственно);
– импортируемого – 25 тыс. тонн (32% относительно аналогичного периода 2017 г.)
Экспорт ЖРС в мае 2018 г. составил 3,27 млн тонн (112% относительно апреля 2018 г.), а за 5 месяцев 2018 г. – 15,58 млн тонн (91% относительно аналогичного периода 2017 г.).
Обеспечение коксующимися углями
В мае 2018 года на коксохимические предприятия поставлено 1,12 млн тонн коксующихся углей (100% относительно апреля 2018 года), из которых:
– украинского происхождения – 0,22 млн тонн (93% относительно апреля 2018 г.);
– импортируемого – 0,9 млн тонн (89% относительно апреля 2018 г.).
Всего за 5 месяцев 2018 года на отечественные КХЗ поступило 5,99 млн тонн углей (101% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 111% без их учета), из которых:
– украинского происхождения – 1,24 млн тонн (79% и 94% соответственно);
– импортируемого – 4,75 млн тонн (109% и 117% соответственно).
Доля импортных углей в общем объеме поставок за 5 месяцев 2018 года составила 79,3% против 73,6% за аналогичный период 2017 г. с учетом предприятий на НКТ и 75,5% без их учета.
Обеспечение коксом
В мае 2018 года на украинские металлургические предприятия поставлено 754 тыс. тонн кокса (97% относительно апреля 2018 г.), из которых:
– украинского происхождения – 754 тыс. тонн (100% относительно апреля 2018 г.);
– импортируемого – не завозился.
Общий объем кокса, полученного металлургами за 5 месяцев 2018 года, составил 4,08 млн тонн (106% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 114% без их учета), из которого:
– украинского происхождения – 3,82 млн тонн (110% и 118% соответственно);
– импортируемого – 0,26 млн тонн (73%).
При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 6%.
Обеспечение привозным металлоломом
В мае 2018 года ломозаготовительными организациями заготовлено 368 тыс. тонн металлолома (114% относительно апреля 2018 г.), из которых на отечественные металлургические комбинаты в качестве привозного поставлено 333 тыс. тонн (135% относительно апреля 2018 г.), экспортировано 35 тыс. тонн (46% относительно апреля 2018 г.). При этом степень обеспеченности потребности отрасли в привозном металлоломе составила 122%.
За 5 месяцев 2018 года из заготовленных 1561 тыс. тонн (110% относительно аналогичного периода 2017 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 1310 тыс. тонн (102% относительно аналогичного периода 2017 г.), экспортировано 251 тыс. тонн (246% относительно аналогичного периода 2017 г.).
Уровень обеспеченности потребности металлургического комплекса в привозном металлоломе за 5 месяцев 2018 г. составил 98%.
Природный газ и электроэнергия
В мае 2018 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено 140 млн.куб.м природного газа (на уровне апреля 2018 г.).
Всего за 5 месяцев 2018 г. отечественная металлургия потребила порядка 790 млн.куб.м природного газа (99% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ, или 110% без их учета).
За 5 месяцев 2018 г. потребление электроэнергии металлургическими предприятиями составило 4,93 млрд.кВт-ч (103% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 110% без их учета).
*Согласно уточненным данным по горнорудным предприятиям, в апреле 2018 года на металлургические предприятия поставлено 2,53 млн тонн железорудного сырья.
Донбасс и Приазовье
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи