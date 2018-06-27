«Викант» открыл две металлобазы

Вчера, 26 июня 2018 года, металлоторговая компания «Викант» открыла представительство в Вышгороде (Киевская обл.), а чуть ранее, в начале мая, — в Житомире. «Мы расширяем сеть металлобаз для оперативной доставки металлопродукции нашим клиентам», — сообщили в компании.

«База находится в непосредственной близи к центру города. Площадь склада составляет 6000 кв. м. На территории имеется два козловых крана грузоподъемностью по 20 тонн каждый», — уточняют в «Викант» характеристики площадки в Вышгороде. Здемь предоставляются дополнительные услуги: порезка и хранение. Площадка охраняется ведомственной охраной.

Ранее, в мае 2018 года был открыт филиал в Житомире. «Металлобаза ограждена и хорошо охраняется, имеет площадь в 1200 кв. м, на територии козловой кран грузоподъемностью 12,5 тонн. У нас есть удобный участок для резки металлопроката, где вы можете заказать порезку металлопродукции на нужные длины. Также вы можете оставить товар на хранение, если нет возможности забрать в этот день», — уточняют в компании.

В прошлом году фирма Викант открыла новые представительства в Ривне, Харькове, Сумах и Чернигове.

Основная продаваемая позиция — арматура. Ее доля в начале года была 65%. Катанки, труб, листов, уголков – по 5%.

Напомним, что в результате реструктуризации буизнеса группы компаний «Викант» в 2016 году были созданы ООО «Фирма Викант» и ООО «Вартис».

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