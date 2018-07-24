Производство чугуна, стали и проката в Украине за 6 мес. 2018 года

По итогам балансового совещания ОП «Укрметаллургпром» сообщило уточненные данные о производстве основной продукции металлургическими предприятиями Украины. В июне 2018 года произведено:

– чугуна – 1,63 млн тонн (103% относительно мая 2018 г.);

– стали – 1,71 млн тонн (101%);

– проката – 1,52 млн тонн (98%).

За 6 месяцев 2018 года произведено:

– железорудного концентрата – 30,22 млн тонн (99,5% относительно аналогичного периода 2017г.);

– агломерата – 15,43 млн тонн (106%);

– окатышей – 10,63 млн тонн (109%);

– кокса валового (6% вл.) – 5,37 млн тонн (106%);

– чугуна – 10,15 млн тонн (108% с учетом работы в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ и 114% без их учета);

– стали – 10,39 млн тонн (101% и 106% соответственно);

– проката – 9,25 млн тонн (105% и 110% соответственно);

– трубной продукции – 544 тыс.тонн (109%).

Несмотря на потерю части мощностей на неподконтрольной территории, за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдается увеличение производства основных видов продукции. Это стало возможным благодаря стабилизации обеспечения предприятий железорудным сырьем и коксом, а также вводу в эксплуатацию доменной печи № 3 на МК «Запорожсталь» после реконструкции.

По состоянию на 10 июля 2018 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 18 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновских печей, 13 из 16 конвертеров, 7 из 15 электропечей и 14 из 14 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз на август 2018 года

По прогнозам ОП «Укрметаллургпром» в августе 2018 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,8 млн тонн, стали – 1,8 млн тонн, проката – 1,6 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В июне 2018 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,42 млн тонн железорудного сырья (95% относительно мая 2018 г.). По импорту ЖРС не завозилось.

За 6 месяцев 2018 г. на отечественные предприятия поступило порядка 15,425 млн тонн железорудного сырья (126% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 133% без их учета), из которых:

– украинского происхождения – 15,4 млн тонн (126% и 133% соответственно);

– импортируемого – 25 тыс.тонн (31% относительно аналогичного периода 2017 г.)

Экспорт ЖРС в июне 2018 г. составил порядка 3,05 млн тонн (97% относительно мая 2018 г.), а за 6 месяцев 2018 г. – 18,46 млн тонн (91% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В июне 2018 года на коксохимические предприятия поставлено 1,12 млн тонн коксующихся углей (100% относительно мая 2018 года), из которых:

– украинского происхождения – 0,21 млн тонн (97% относительно мая 2018 г.);

– импортируемого – 0,91 млн тонн (101% относительно мая 2018 г.).

Всего за 6 месяцев 2018 года на отечественные КХЗ поступило 7,12 млн тонн углей (101% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 109% без их учета), из которых:

– украинского происхождения – 1,45 млн тонн (77% и 88% соответственно);

– импортируемого – 5,67 млн тонн (110% и 117% соответственно).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 6 месяцев 2018 года составила 79,6% против 73% за аналогичный период 2017 г. с учетом предприятий на НКТ и 74,6% без их учета.

Обеспечение коксом

В июне 2018 года на украинские металлургические предприятия поставлено 743 тыс.тонн кокса (99% относительно мая 2018 г.).

Весь поставленный металлургам кокс – украинского происхождения.

По импорту в июне, как и в предыдущем месяце, кокс не завозился.

Общий объем кокса, полученного металлургами за 6 месяцев 2018 года, составил 4,82 млн тонн (104% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 110% без ихучета), из которого:

– украинского происхождения – 4,56 млн тонн (109% и 116% соответственно);

– импортируемого – 0,26 млн тонн (59%).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 5,4%.

Обеспечение привозным металлоломом

В июне 2018 года ломозаготовительными организациями заготовлено 346 тыс.тонн металлолома (94% относительно мая 2018 г.), из которых на отечественные металлургические комбинаты в качестве привозного поставлено 327 тыс.тонн (98% относительно мая 2018 г.), экспортировано 19 тыс.тонн (54% относительно мая 2018 г.).

За 6 месяцев 2018 года из заготовленных 1902 тыс.тонн лома (112% относительно аналогичного периода 2017 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 1632 тыс.тонн (104% относительно аналогичного периода 2017 г.), экспортировано 270 тыс.тонн (206% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Природный газ и электроэнергия

В июне 2018 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено 145 млн.куб.м природного газа (104% относительно мая 2018 г.).

Всего за 6 месяцев 2018 г. отечественная металлургия потребила порядка 935 млн.куб.м природного газа (100% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ, или 111% без их учета).

За 6 месяцев 2018 г. потребление электроэнергии металлургическими предприятиями составило 5,9 млрд.кВт-ч (105% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 111% без их учета).

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