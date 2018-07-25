Кто поставлял металлопродукцию Укрзализныце во II квартале 2018 года

Сайт ЦТС проанализировал публичные закупки ПАО «Укрзализныця» (УЗ) во II квартале 2018 года. В списке крупнейших поставщиков традиционно оказались металлотрейдеры и производители металлопродукции. Причем один из них заработал даже больше нефтетрейдеров, которые традиционно являются лидерами поставок на УЗ. Итак, кто же эти счастливчики, получившие государственные миллионы за металлопродукцию?

№1. «Метинвест-СМЦ» — 1,8 млрд грн

Во втором квартале 2018 года компания «Метинвест-СМЦ» прервала продолжительное лидерство нефтетрейдеров, заработав 1,8 млрд грн. Основную часть этой суммы поставщик заработал на одном тендере. В конце мая «Метинвест-СМЦ» подписал соглашение с Центром обеспечения производства «Укрзализныци» на поставку 52,5 тыс. тонн рельс производства «Азовстали». Примечательно, что на торгах УЗ сэкономила около 106 тыс. грн, еще порядка 394 тыс. грн были сэкономлены уже после подписания договора и внесения в него изменений. Такая скидка была обусловлена колебаниями цены на поставляемую продукцию. Оставшиеся 300 млн грн «Метинвест-СМЦ» заработал на поставках подкладки и накладок для крепления рельсов, а также осей и тонколистового проката, которые используются для ремонта и строительства вагонов.

№2. «Крендлз» — 413,23 млн грн

Год назад о компании «Крендлз» мало кто знал, теперь же она стала одним из крупнейших поставщиков «Укрзализныци». Впервые фирма попала в наш рейтинг в третьем квартале 2017 года, когда заработала 189,8 млн грн, теперь доход ООО «Крендлз» составил 413,23 млн грн. Эту сумму компания заработала на многолотовом тендере, победив в большинстве лотов на поставку рамных рельсов, контррельсов и крестовин производства Днепропетровского стрелочного завода. Традиционным конкурентом «Крендлз» выступила компания «Днипрозализнычпостачання», которая предлагала аналогичную продукцию.

№3. «Интерпайп-Украина» — 411,84 млн грн

Помимо «Метинвест-СМЦ» в первую пятерку попала еще одна компания, связанная с металлургией. Речь идет об «Интерпайп-Украина». Производитель из Днепра уже стал регулярным поставщиком для «Укрзализныци» ж/д колес и бандажей к ним. На этот раз компания заработала 411,84 млн грн на поставках колес и бандажей для Центра обеспечения производства и для Панютинского вагоноремонтного завода УЗ.

№4. «УПЭК Трейдинг» — 217,06 млн грн

Харьковская компания «УПЭК Трейдинг» вновь попала в наш рейтинг с традиционной для нее продукцией — подшипниками и крышками люков производства заводов группы «УПЭК» (Лозовского кузнечно-механического завода и Харьковского подшипникового завода). Хотя на этот раз ассортимент немного расширился за счет поглощающих аппаратов для автосцепки вагонов. Есть еще одно новшество. Если в торгах по подшипникам и крышкам люков участвовали посредники, которые предлагали ту же самую продукцию группы «УПЭК», то по поглощающим аппаратам — фирмы, предлагавшие товар российского производства.

№5. «СОТА Украина» — 127,76 млн грн

В третий раз компания «СОТА Украина» замыкает наш рейтинг. На этот раз фирма заработала 127,76 млн грн на поставках металлопродукции, которая используется при строительстве вагонов (швеллера, тонколистовой профиль, уголки, профиль вагонной стойки и прочее). Компания не изменила схемы своей работы. Как и в предыдущие периоды, конкурентом на торгах выступила другая посредническая фирма «Альфа Металл Компани». «СОТА Украина» также занимается посреднической торговлей, Панютинскому вагоноремонтному заводу УЗ она будет поставлять продукцию «Азовстали», ММК им. Ильича и «ЕВРАЗ ДМЗ» (Днепр).

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