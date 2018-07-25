«АрселорМиттал Кривой Рог» поставит арматуру для ж/д ветки на аэропорт «Борисполь»

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) победило в тендере на прямую поставку арматурного проката в рамках строительства скоростной железной дороги между Киевом и аэропортом «Борисполь». Об этом говорится в сообщении предприятия.



Фото: ЦТС

23 июля уже была отгружена первая партия металлопродукции в объеме 62 тонны. Это арматурный прокат диаметром 32 мм и длиной 12 метров. Всего ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» поставит около 250 тонн металлопродукции. Арматура класса АІІІ ГОСТ 5781-82 ст25Г2С диаметром 25 и 32 мм будет использована при строительстве железнодорожной эстакады длиной 272 метра.

Общая эксплуатационная длина участка от станции Киев-Пассажирский до аэропорта «Борисполь» составляет 37,4 километра. Планируется строительство железнодорожных путей, железнодорожной эстакады, остановочных пунктов, пассажирских платформ, открытой галереи между пассажирским павильоном и терминалом D аэропорта «Борисполь». Общая стоимость проекта утверждена в размере 583,2 млн грн. Завершить строительство запланировано до конца этого года.

Отметим, что неделей ранее «АрселорМиттал Кривой Рог» сообщил о скором переходе к завершающему этапу строительства двух новых машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ №№ 2, 3). «Производственное здание под новые МНЛЗ построено более чем наполовину, начался монтаж оборудования. Сейчас это одна из самых крупных строек компании в СНГ и Африке. Стоимость инвестпроекта составляет около $144 млн. Поставщиком основного технологического оборудования ранее была выбрана компания SMS Group, которая разработала детальный инжиниринг проекта», — говорится в сообщении.

Интересно, что в данном случае комбинат сам является крупным потребителем металлопродукции. Уже выполнен монтаж 4200 из 5000 тонн металлоконструкций здания. Завершена заливка 23000 куб.м бетона. В целом выполнено уже 60% всех строительных работ. Кроме того, произведена наладка четырех основных технологических подъемных крана, начался монтаж оборудования печи-ковша, водоподготовки, газоочистки, электроподстанции. Стартовали и работы по соединению двух зданий – действующей МНЛЗ и двух новых. В скором времени начнется монтаж газохода к газоочистке и технологического оборудования.

Две новые МНЛЗ – каждая мощностью в 1,4 млн тонн в год – будут производить стальные заготовки сечением 130х130 и 150х150 мм. После реконструкции мелкосортного стана-4 (завершится к концу 2018 г. – началу 2019 г.) предприятие сможет производить арматуру из литой заготовки, что позволит снизить затраты и улучшить качество продукции.

Начало горячих испытаний оборудования МНЛЗ № 3 запланировано на третий квартал 2018 года. Спустя три месяца предполагается получить первую заготовку на МНЛЗ № 2. Окончательная сдача комплекса в эксплуатацию намечена на первый квартал 2019 года.

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