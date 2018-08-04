Метинвест стал совладельцем шахтоуправления Покровское

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского опосредованно вошла в состав акционеров компаний, контролирующих крупнейшие в Украине предприятия по добыче и обогащению коксующегося угля. Это ПАО «Шахтоуправление Покровское» (ранее шахта Красноармейская Западная) и ООО «Обогатительная фабрика Свято-Варваринская» (мощности обоих расположены в г. Покровск Донецкой области).

Информация об изменении структуры акционеров ШУ «Покровское» содержится в системе раскрытия данных НКЦБФР. Со второго квартала прошлого года 57,29% его акций переведены с ЧАО «Донецксталь-МЗ» на ООО «Индастриал коал холдинг» (Киев). Ранее в реестре Министерства юстиции Украины владельцами этой компании указывались структуры, близкие к прежнему акционеру группы «Донецксталь» Виктором Нусенкисом. Однако сейчас указано, что 24,99% акций этого ООО принадлежит голландской Metinvest B.V. — это холдинговая компания группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского. Когда именно произошли эти изменения в реестре Минюста на указано.

Остальные 75,01% акций «Индастриал коал холдинг» распределены между компаниями Altana Limited (24,99%), Treimur Investments (24,99%) (оба — Британские Виргинские острова), Misandyco Holdings (24,99%) и Mastino Тrading (0,04%) (оба — Кипр).

Этим компаниям также подконтролен Днепровский коксохимический завод (ранее Днепродзержинский КХЗ, Каменское).

Примечательно, что в годовом отчете за 2017 год ЧАО «Донецксталь-МЗ» (один из основных проиводственных активов Виктора Нусенкиса, состоял из двух филиалов — металлургического завода в Донецке и обогатительной фабрики в Покровске) указано, что оба филиала компании ликвидированы. Над металлургический филиал в Донецке группа потеряла контроль в 2017 году. Но по неизвестным причинам также ликвидироване филиал «Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская»», который расположен на территории, контролируемой правительством Украины.

При этом в реестре Министерства юстиции Украины можно найти ООО «Обогатительная шахта Свято-Варваринская» (село Сергеевка, Покровский район Донецкой области, код ЕДРПОУ 36975983, создано в 2010 году). Можно предположить, что именно на это юрлицо переведены или будут переведены основные производственные активы обогатительной фабрики.

Его конечными бенефициарами указаны гражданин Греции Сократис Сачпазидис и гражданин Кипра Динос Паспалидес. А вот формальным совладельцами являются ПАО «Шахтоуправление Покровское» (55% уставного фонда), ООО «Индастриал Коал Холдингз» (22%) и ООО «Шахта Свято-Покровская №3″ (23%, г. Покровск).

Учредителями последнего ООО являются ПАО «Шахтоуправление Покровское» (0,0495%) и упомянутые выше Altana Limited (24,97%), Misandyco Holdings (24,97%), Mastino Тrading (0,0705%) и Treimur Investments (24,97%). А также Metinvest B.V. с долей 24,97%.

Получается, что у группы «Метинвест» Ахметова и Новинского есть опосредованное участие в обоих юрлицах, занимающихся добычей и обогащением коксующегося угля в Покровске и ранее принадлежавших единолично Виктору Нусенкису. По данным readmetal.com группа «Метинвест» с начала 2018 года является единственным потребителем коксующегося угля, добываемого на ШУ «Покровское» и обогащаемого на «Свято-Варваринской».

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