Как изменятся цены на металлопрокат в августе — прогноз УПЭ

В течение июля котировки передельного чугуна на региональных рынках оставались неизменными: Азия CIF — USD415 за мт; Бразилия FOB – USD 402 за мт; СНГ FOB – USD 400 за мт; США CIF — USD 415 за мт. При этом на рынке сложились все условиях для понижательного тренда — негативная конъюнктура рынка плоского проката и девальвация турецкой лиры. Об этом говорится в сообщении ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ).

Высокий спрос на чугун имел место в США, где загрузка сталелитейных мощностей местных металлургов была на довольно высоком уровне. Однако диверсификация источников поступления сырья позволила им покрыть потребности, не допустив при этом повышения закупочных цен. В пользу экспортеров играло ограниченное предложение и довольно высокая себестоимость производства материала, что позволяло им не идти на уступки покупателям.

По словам заместителя директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Юрия Добровольского, в первую неделю августа ценовой диапазон не изменился. Металлурги заняли выжидательную позицию, надеясь все-таки добиться уступок от поставщиков. Однако последние не согласны снижать котировки, так как уже полностью распродали продукцию августовского производства. К тому же на рынке металлолома появились признаки скорого разворота ценового тренда вверх. В таких условиях цены носили преимущественно индикативный характер.

Согласно прогнозам аналитиков «Укрпромвнешэкспертизы» в августе рост цен на плоский прокат, а также удорожание металлолома станут основными факторами увеличения цен на чугун. Также вполне вероятно активное пополнение запасов турецкими покупателями, которые долгое время осуществляли лишь ситуативные закупки в условиях слабого спроса на плоский прокат на внешних направлениях. Однако предполагаемое снижение себестоимости производства чугуна в Италии, Турции и США окажет существенное сдерживающее влияние на котировки материала из СНГ. Поэтому вряд ли ожидаемый ценовой рост будет значительным. Прогнозируемый диапазон котировок в августе – USD 390-415 за т fob.

Негативный тренд преобладал на рынке металлолома, котировки снижались на всех без исключения региональных площадках. В конце июля региональные цены просели: ЕСU HMS 1&2 (80:20) fob USD 310 за мт (снижение на USD 15 за мт по сравнению с началом месяца), Азия HMS1, cif USD 365 за мт (снижение на USD 10 за мт), Турция HMS1&2 (80:20) cif USD 332 за мт (снижение на USD 18 за мт), Украина fob USD 280 за мт (снижение на USD 20 за мт).

«Основными факторами падения цен стали слабый спрос на арматуру на внутреннем рынке Турции, а также девальвация турецкой лиры. – комментирует Добровольский. — В таких условиях импортеры по максимуму сократили закупки, стараясь обходиться складскими запасами. При этом уровень остатков лома был значительным не только у импортеров, но и у поставщиков, что вынуждало их соглашаться на снижение котировок в условиях жесткой конкуренции за покупателей».

К концу месяца спрос начал стабилизироваться, так как крупные заводы в Турции начали тестировать рынок проката более высокими котировками. Как следствие, трейдеры прекратили снижать цены в надежде на скорое восстановление ценового роста. Медленное повышение цен происходило в США и ЕС по причине падения продуктивности ломозаготовительных отраслей, что требовало ценового стимулирования активности сборщиков сырья.

В первую неделю котировки металлолома были стабильны. Попыток повышения цен пока не наблюдается, но и снижение цен также отсутствует в связи с падением предложения со стороны крупнейших трейдеров. В настоящий момент индикативный уровень цен на лом HMS 1&2 (80:20) составляет USD 325-340 за т cif порты в Турции. В отдельных странах Азии был зафиксирован рост цен на внутренних рынках (например, в Южной Корее). Однако говорить об изменении тренда в азиатском регионе пока рано.

По мнению аналитиков УПЭ в августе спрос на металлолом начнет расти ввиду активизации прокатных сегментов и необходимости стимулирования ломозаготовки в ЕС и США. Также положительное влияние на котировки окажет восстановление роста цен на арматуру на внутреннем рынке Турции. Рост цен на внутренних рынках экспортирующих стран (прежде всего США и ЕС) подтолкнет экспортеров к продолжению увеличения котировок всех марок сырья. При этом вряд ли стоит рассчитывать на значительный ценовой рост в силу высокой вероятности быстрого восстановления продуктивности ломозаготовительных отраслей на фоне растущих цен и положительного воздействия сезонного фактора. Прогнозный диапазон цен на лом в августе – USD 325-345 за т cif.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи