Сколько грузовых вагонов нужно купить украинским компаниям

Добрался до интервью начальника отдела внешней логистики ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Андрея Мороза, которое было опубликовано на сайте предприятия. Обнаружил несколько интересных цифр по рынку вагоностроения.



Вагоны АрселорМиттал Кривой Рог, фото ports.com.ua

По словам Мороза, нехватка вагонов в Украине, по некоторым оценкам, достигает 10 тысяч и в ближайшие годы будет усиливаться. «Можно говорить о дефиците до 18 тысяч вагонов к 2021 году в целом по стране», — говорит менеджер.

Он также уверен, что имеющиеся в Украине предприятия способны удовлетворить спрос. В Украине есть три крупных вагоностроительных завода (вероятно, Крюковский ВЗ, Днепровагонмаш и Азовмаш. Не учтены мощности Укрзализныци — readmetal.com) и еще несколько небольших. «Суммарная потребность украинских компаний в вагонах составляет от 80 до 120 тысяч. При этом в 2011 году общее количество вагонов, построенных на украинских заводах, составило 52 тысячи. Поэтому наши вагоностроительные заводы вполне могут обеспечить потребности страны», — говорит Мороз.

При этом он отмечает, что после 2014 года многие украинские заводы прибегали к более жесткой оптимизации персонала и даже закрытию цехов просто для того, чтобы выжить в условиях кризиса. Поэтому сейчас они в принципе не могут поддерживать прежний уровень выпуска. Однако можно говорить об уровне, близком к 10 тысячам вагонов, которые Украина уже может построить на своих мощностях.

Что касается непосредственно АМКР, то в 2018 году компания приобрела 500 полувагонов. «Часть из них уже получили, а осенью планируем полностью закрыть сделку. Собственный парк возрастет вдвое, что позволит нам 10–15% перевозок осуществлять своими силами. Наша цель – довести количество своих вагонов до 1500, это примерно треть от нашей общей потребности (4 500 вагонов)», — рассказал Андрей Мороз.

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