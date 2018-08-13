Днепровский МЗ подешевел в три раза

Горно-металлургическая группа ЕВРАЗ 6 марта 2018 года продала 97,73% акций Днепровского металлургического завода (ДМЗ, Днепр) третьей стороне за $35 млн. При этом изначально речь шла о сумме сделки в около $106 млн. Об этом со ссылкой на финансовый отчет ЕВРАЗ сообщает uaprom. Покупателем является DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского.

Оплата проводится несколькими частями – первые $25 млн должны быть выплачены в течение пяти рабочих дней после подписания договора купли-продажи, остальная часть суммы должна быть выплачена не позднее 15 декабря 2018 года.

При этом, как утверждают в компании, ЕВРАЗ признал убыток от продажи ДМЗ в размере $10 млн, включая $60 млн. кумулятивных потерь от курсовых разниц.

«Продажа Днепровского металлургического завода в 1 полугодии 2018 года завершает реализацию стратегического решения Evraz по выходу из Украины, чтобы сфокусироваться на развитии ключевых активов в России и Северной Америке», — подчеркивается в финотчете российской компании.

Кроме того, в 1 квартале 2018 года DCH Group выплатила ЕВРАЗу оставшиеся $15 млн от суммы сделки по покупке ГОКа «Сухая Балка» плюс $3 млн. дивидендов.

В мае 2017 года ЕВРАЗ начал процедуру продажи «Сухой Балки» группе DCH. Сделка должна была быть закрыта до конца прошлого года, но по состоянию на 31 декабря 2017 года ЕВРАЗ получил за ГОК только $94 млн. из положенных $109 млн.

Напомним, что в конце 2017 года ЕВРАЗ продала неназванному покупателю 94,96% акций украинского коксохимического завода «Южкокс» за $63 млн.

Как сообщалось ранее, после продажи рудника «Сухая Балка» и ДМЗ ЕВРАЗ сохранил один украинский актив — транспортную компанию ООО «ЕвразТранс Украина» (Днепр).

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