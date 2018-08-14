Производитель металлочерепицы «Сталекс» ищет инвесторов

Компания «Сталекс», крупный производитель профнастила, металлочерепицы и других изделий из тонколистового проката с защиными покрытиями, ищет инвестора для расширения бизнеса. Об этом в комментарии журналу «Бизнес» заявил владелец и президент компании Александр Киктенко.



Александр Киктенко, президент группы компаний Сталекс / readmetal.com

«Сейчас мы занимаемся оптимизацией внутренних процессов и структуры, а также повышением эффективности работы. То есть наращиваем мышцы и усиливаем выносливость. Инвестиции для нас станут своевременными витаминами и топливом для стремительного подъема компании на новый уровень», — цитируется Киктенко.

По данным компании, максимальная загрузка имеющихся мощностей составляет около 1 млн кв.м продукции в месяц. Сейчас оборудование загружено на 50-60% из-за не оптимального расположения производства, ограниченности производственных площадей и инфраструктуры. Именно поэтому владелец компании решил привлечь в бизнес дополнительные инвестиции, которые оцениваются в USD5-7 млн. Из них USD2-3 млн будет направлено на увеличение оборотных средств.

Остальные USD3-4 млн планируется использовать на строительство нового производственного комплекса. Это позволит увеличить производство до 1-1,2 млн кв.м продукции в месяц (при круглосуточной работе предприятия).

В перспективе допускается вхождение инвестора в капитал компании.

Ранее за счет собственных инвестиций «Сталекс» открыл региональные производства в Одессе, Хмельницком и Кременчуге.

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