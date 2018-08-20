АрселорМиттал Кривой Рог изменит технологию производства арматуры

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) приступило к активной стадии общестроительных работ для установки нового оборудования мелкосортного стана № 250-4. Общая стоимость инвестпроекта – USD 55 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Сейчас ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» выпускает арматурный прокат поперечным сечением 80 мм из катаной заготовки (произведенной путем разливки в слитки и прокатки на блюминге). После реконструкции мелкосортного стана № 250-4 предприятие сможет производить арматуру из литой заготовки 150х150 мм, произведенной на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).

Проектная мощность стана после реконструкции составит 1040 тыс. тонн арматуры в прутках и бунтах в год. Обновленная технология позволит улучшить качество, освоить производство новых видов продукции, к примеру, арматурного проката №№ 8-24 в бунтах (шпульная намотка). Кроме того, стан будет производить арматурный прокат в пачках длинной до 14 м, упакованных на новой механизированной линии упаковки.

В настоящее время на площадке строительства выполнена большая часть земляных и демонтажных работ под фундаменты и здания инженерно-технического обеспечения. Завершены выемка грунта объемом в 23600 кубометров и демонтаж 4500 кубометров железобетонных конструкций. Произведено армирование 340 тонн и заливка 2 165 кубометров бетона. Поставщик основного технологического — компания Danieli, которая разрабатывает детальный инжиниринг и производит поставку. На склад уже прибыла часть основного оборудования. Завершение реконструкции мелкосортного стана № 250-4 ожидается в начале 2019 года.

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