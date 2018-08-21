Производство чугуна, стали и проката в Украине за 7 мес. 2018 года

В июле 2018 года металлургическими предприятиями Украины произведено:

– чугуна – 1,77 млн тонн (108% относительно июня 2018 г.);

– стали – 1,82 млн тонн (106%);

– проката – 1,5 млн тонн (99%).

Об этом сообщило ОП «Укрметаллургпром» по итогам балансового совещания.

За 7 месяцев 2018 года произведено:

– железорудного концентрата – 35,28 млн тонн (99,7% относительно аналогичного периода 2017г.);

– агломерата – 18,13 млн тонн (106%);

– окатышей – 12,55 млн тонн (110%);

– кокса валового (6% вл.) – 6,31 млн тонн (106%);

– чугуна – 11,9 млн тонн (109% с учетом работы в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ и 114% без их учета);

– стали – 12,2 млн тонн (103% и 106% соответственно);

– проката – 10,75 млн тонн (105% и 110% соответственно);

– трубной продукции – 647 тыс.тонн (108%).

Несмотря на потерю части мощностей на неподконтрольной территории, за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдается увеличение производства основных видов продукции. Это стало возможным благодаря стабилизации обеспечения предприятий железорудным сырьем и коксом, а также вводу в эксплуатацию доменной печи № 3 на МК «Запорожсталь» после реконструкции.

По состоянию на 14 августа 2018 года, из основных действующих производственных мощностей находятся: 18 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 14 из 16 конвертеров, 7 из 15 электропечей и 14 из 14 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз на сентябрь 2018 года

По прогнозам ОП Укрметаллургпром” в сентябре 2018 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,9 млн тонн, стали – 1,9 млн тонн, проката – 1,7 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В июле 2018 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,65 млн тонн железорудного сырья (111% относительно июня 2018 г.). По импорту ЖРС не завозилось.

За 7 месяцев 2018 г. на отечественные предприятия поступило порядка 18 млн тонн железорудного сырья (125% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 131% без их учета), из которых:

– украинского происхождения – 17,98 млн тонн (126% и 131% соответственно);

– импортируемого – 25 тыс.тонн (31% относительно аналогичного периода 2017 г.)

Экспорт ЖРС в июле 2018 г. составил порядка 3,18 млн тонн (102% относительно июня 2018 г.), а за 7 месяцев 2018 г. – 21,69 млн тонн (92% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В июле 2018 года на коксохимические предприятия поставлено 1,23 млн тонн коксующихся углей (107% относительно июня 2018 года), из которых:

– украинского происхождения – 0,16 млн тонн (74% относительно июня 2018 г.);

– импортируемого – 1,07 млн тонн (115% относительно июня 2018 г.).

Всего за 7 месяцев 2018 года на отечественные КХЗ поступило 8,37 млн тонн углей (101% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 108% без их учета), из которых:

– украинского происхождения – 1,6 млн тонн (71% и 80% соответственно);

– импортируемых – 6,77 млн тонн (113% и 118% соответственно).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 7 месяцев 2018 года составила 81% против 73% за аналогичный период 2017 г. с учетом предприятий на НКТ и 74% без их учета.

Обеспечение коксом

В июле 2018 года на украинские металлургические предприятия поставлено 808 тыс.тонн кокса (109% относительно июня 2018 г.).

Весь поставленный металлургам кокс – украинского происхождения. По импорту в июле, как и в предыдущих двух месяцах, кокс не завозился.

Общий объем кокса, полученного металлургами за 7 месяцев 2018 года, составил 5,63 млн тонн (104% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 109% без их учета), из которого:

– украинского происхождения – 5,37 млн тонн (109% и 115% соответственно);

– импортируемого – 0,26 млн тонн (53%).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 4,6%.

Обеспечение привозным металлоломом

В июле 2018 года ломозаготовительными организациями заготовлено 281 тыс.тонн металлолома (81% относительно июня 2018 г.), из которых на отечественные металлургические комбинаты в качестве привозного поставлено 270 тыс.тонн (83% относительно июня 2018 г.), экспортировано 11 тыс.тонн (58% относительно июня 2018 г.). При этом степень обеспеченности потребности отрасли в привозном металлоломе составила 95%.

За 7 месяцев 2018 года из заготовленных 2183 тыс.тонн лома (107% относительно аналогичного периода 2017 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 1902 тыс.тонн (103% относительно аналогичного периода 2017 г.), экспортировано 281 тыс.тонн (150% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Уровень обеспеченности потребности металлургического комплекса в привозном металлоломе за 7 месяцев 2018 г. составил 100%.

Природный газ и электроэнергия

В июле 2018 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено 145 млн.куб.м природного газа (100% относительно июня 2018 г.).

Всего за 7 месяцев 2018 г. отечественная металлургия потребила порядка 1080 млн.куб.м природного газа (100% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ, или 111% без их учета).

За 7 месяцев 2018 г. потребление электроэнергии металлургическими предприятиями составило 6,9 млрд.кВт*ч (106% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 111% без их учета).

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