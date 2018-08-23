В Украине строится 90 элеваторов

В Украине в 2018 году строится около 90 новых элеваторов. Всего в стране насчитывается 800 рабочих сертифицированных зернохранилищ, сообщает Национальная академия аграрных наук (НААН) Украины.

Ежегодно мощности для хранения зерновых культур увеличиваются на 1,5 млн тонн. Сегодня наиболее популярным материалом для зернохранилищ является сталь. В Академии отмечают, что в Украине есть два вида компаний компании, инвестирующих в такие мощности. Одни предоставляют фермерам услуги по доработке и хранению зерна. Другие используют их исключительно для хранения собственной продукции.

В «Институте аграрной экономики», на который ссылаются в НААН, подсчитали, что капитальные инвестиции на развитие производства продукции сельского хозяйства в 2017 году составили 63,3 млрд грн. (+31,2% год к году).

А капитальные инвестиции в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в 2017 году составили лишь 18,9 млрд грн. В этом секторе наблюдается избыток мощностей.

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