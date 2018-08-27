Интерпайп — участник тестового проекта Hyperloop в Украине

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Промышленная компания «Интерпайп» (Днепр) — один из участников тестового проекта по строительству скоростного вакуумного поезда Hyperloop в Украине. «Это частный проект. В нашем пуле Интерпайп», — заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью бизнесмену и блогеру Евгению Черняку.

По словам министра в Днепре пока что создан Центр транспортных инноваций HypeUA, главная задача которого создать тестовую площадку для реализации проекта Hyperloop в Украине. «Пока о средствах мы не говорим… Пока что нет никакого движения средств», — уточнил министр.

Другими участниками проекта, по словам Омеляна, являются Укроборонпром, Каховский электросварочный завод, НАН Украины, Ноосфера, Hyperloop Transportation Technologies и еще около 5-7 маленьких компаний.

«В этом году мы завершаем оценку feasibility study (технико-экономического обоснования. — Ред.) с Национальной академией наук Украины и Hyperloop Transportation Technologies. В следующем году мы формируем команду во главе с генеральным конструктором, который начинает сооружение тестовой площадки в Днепре», — рассказал министр.

Протяженность тестовой площадки составит от 300 м до 1 км. Оценочная стоимость USD 20-25 млн за 1 километр.

Чиновник акцентировал, что на этом этапе важно реализовать технологию, чтобы после тестового периода украинские компании производить компоненты или полностью весь процесс и экспортировать на весь мир.

В компании Интерпайп сообщили, что еще весной был подписан меморандум о намерении присоединиться к проекту центра развития транспортных стартапов Hype.UA. «Вместе с нами его тогда подписали и другие компании, среди которых — Южмаш, Укроборонпром, Юнит Сити, Каховский завод сварочного оборудования, НАН и десяток других. Академия наук в лице академика Гееца взялась разрабатывать технико-экономическое обоснование этого проекта», — напомнили в Интерпайпе.

И добавили: «Мы производственная компания. Мы способны работать с техзаданием. Когда оно появится, тогда можно будет его изучить и сказать — это можем произвести или разработать, а это не можем. На данном этапе такого ТЗ нет, поэтому и говорить особо не о чем».

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