Акционеры Евраз разделили доли в компании

Совладельцы Evraz plc Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов разделили доли, говорится в сообщении компании. Ранее они владели долями в Evraz через Lanebrook Limited, которому принадлежало 62,74% акций.

Теперь Crosland Global Абрамова и Фролова получила 31,37% акций. Greenleas International Holdings Абрамовича стала владельцем 30,52%. Доля Lanebrook в Evraz сократилась до нуля. Акционеры заключат новое соглашение акционеров до конца года.

Косвенные доли непосредственно совладельцев не изменились. Абрамов и Фролов контролируют 20,92% и 10,45% соответственно, Абрамович — 30,52%, Евгений Швидлер — 2,97%. Геннадий Козовой, согласно информации на сайте Evraz, по-прежнему владеет 5,8%, Александр Вагин — 5,74%.

В начале 2017 года совладельцы Evraz перераспределили акции «Норникеля» (всего около 6,3%), которым ранее сообща владели через кипрскую Crispian Investments. При этом Crispian осталась крупным акционером, владея более 4% акций и представляя интересы Абрамовича и Абрамова.

Напомним, что ранее Евраз владел в Украине двумя коксохимическими заводами, Днепровским металлургическим заводом и ГОКом Сухая Балка. Большую часть украинского бизнеса выкупил харьковский бизнесмен Александр Ярославский.

Evraz — крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР. В Украине у Evraz осталась только транспортная компания — оператор железнодорожных вагонов.

Вчера экс-руководитель дивизиона «Украина» Денис Новоженов возглавил

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи