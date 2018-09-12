Новые тепловозы Тризуб будут возить грузы для металлургов Мариуполя

Новые тепловозы «Тризуб», произведенные на американском заводе компании General Electric, будут задействованы для перевозки грузов в направлении Мариуполя.

Об этом вчера во время пресс-конференции заявил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов. По его словам первые новые локомотивы будут «поставлены» на железную дорогу до начала пикового сезона перевозок. Они будут отправлены на Одесскую, Приднепровскую и Донецкую железные дороги.

«Мы направляем первую партию (локомотивов) на юг Украины, на Николаевский участок (Николаевский порт), на Мелитопольский участок, к Мариуполю», — уточнил Евгений Кравцов.

По данным readmetal.com, использование Тризубов на мариупольском направлении позволит почти на треть увеличить количество пар поездов, проходящих ежесуточно по участку Пологи-Камыш-Заря-Волноваха.

Позавчера вечером в Украину прибыл первый из 30 новых тепловозов General Electric Evolution ТЭ33А. Его должны доукомплектовать на Крюковском вагоностроительном заводе и в ближайшие 2-3 недели выпустить на маршруты.

Использование американских тепловозов позволит «Укрзализныце» сократить потребление дизельного топлива на 20% и смазочных материалов на 70%, увеличить межремонтные периоды.

В конце февраля текущего года стало известно, что «Укрзализныця» заключила контракт с General Electric Transportation, в рамках которого в течение 7 лет Украина получит до 200 тепловозов и модернизирует 75 тепловозов. Общая стоимость контракта около USD 1 млрд.

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