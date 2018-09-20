Производство чугуна, стали и проката в Украине за 8 мес. 2018 года

По данным ОП «Укрметаллургпром» в августе 2018 года металлургическими предприятиями Украины произведено:

чугуна – 1,72 млн тонн (97% относительно июля 2018 г.);

стали – 1,79 млн тонн (98%);

проката – 1,52 млн тонн (101%).

За 8 месяцев 2018 года в Украине произведено:

— железорудного концентрата – 40,22 млн тонн (100% относительно аналогичного периода 2017г.);

— агломерата – 20,74 млн тонн (105%);

— окатышей – 14,29 млн тонн (109%);

— кокса валового (6% вл.) – 7,16 млн тонн (104%);

— чугуна – 13,63 млн тонн (107% с учетом работы в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ и 111% без их учета);

— стали – 13,98 млн тонн (101% и 105% соответственно);

— проката – 12,27 млн тонн (104% и 108% соответственно);

— трубной продукции – 736 тыс. тонн (106%).

Несмотря на потерю части мощностей на неподконтрольной территории, за 8 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло увеличение производства основных видов продукции. Это стало возможным благодаря стабилизации обеспечения предприятий железорудным сырьем и коксом, а также вводу в эксплуатацию доменной печи № 3 на МК «Запорожсталь» после реконструкции.

По состоянию на 11 сентября 2018 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 18 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 14 из 16 конвертеров, 7 из 15 электропечей и все 14 машин непрерывного литья заготовки.

По прогнозам «Укрметаллургпром» в октябре 2018 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,9 млн тонн, стали – 1,9 млн тонн, проката – 1,7 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В августе 2018 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,56 млн тонн железорудного сырья (103% относительно июля 2018 г., в котором, по уточненным данным, поставка составила 2,49 млн тонн). По импорту ЖРС не завозилось.

За 8 месяцев 2018 г. на отечественные предприятия поступило порядка 20,42 млн тонн железорудного сырья (121% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ или 126% без их учета), из которых:

– украинского происхождения – 20,4 млн тонн (122% и 126% соответственно);

– импортируемого – 25 тыс. тонн (31% относительно аналогичного периода 2017 г.)

Экспорт ЖРС в августе 2018 г. составил порядка 2,91 млн тонн (91% относительно июля 2018г.), а за 8 месяцев 2018 г. – 24,63 млн тонн (94% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В августе 2018 года на коксохимические предприятия поставлено 1,01 млн тонн коксующихся углей (82% относительно июля 2018 года), из которых:

– украинского происхождения – 0,14 млн тонн (92% относительно июля 2018 г.);

– импортируемых – 0,87 млн тонн (79% относительно июля 2018 г.).

Всего за 8 месяцев 2018 года на коксохимические предприятия поступило 9,41 млн тонн углей (100% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ или 106% без их учета), из которых:

– украинского происхождения – 1,75 млн тонн (70% и 78% соответственно);

– импортируемых – 7,66 млн тонн (111% и 116% соответственно).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 8 месяцев 2018 года составила 81% против 73% за аналогичный период 2017 г. с учетом предприятий на НКТ и 75% без их учета.

Обеспечение коксом

В августе 2018 года на украинские металлургические предприятия поставлено 742 тыс. тонн кокса (92% относительно июля 2018 г.), из которых:

– украинского происхождения – 730 тыс. тонн (90% относительно июля 2018 г.);

– импортируемого – 12 тыс. тонн (в течение тр ех предыдущих месяцев по импорту не завозился).

Общий объем кокса, полученного металлургами за 8 месяцев 2018 года, составил 6,37 млн тонн (103% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 107% без их учета), из которого:

– украинского происхождения – 6,10 млн тонн (108% и 113% соответственно);

– импортируемого – 0,27 млн тонн (52%).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 4,2%.

Обеспечение привозным металлоломом

В августе 2018 года ломозаготовительными организациями заготовлено 276 тыс. тонн металлолома (98% относительно июля 2018 г.), из которых на отечественные металлургические предприятия в качестве привозного поставлено 257 тыс. тонн (95% относительно июля 2018 г.), экспортировано 19 тыс. тонн (173% относительно июля 2018 г.). При этом степень обеспеченности потребности отрасли в привозном металлоломе составила 89%.

За 8 месяцев 2018 года из заготовленных 2,46 млн тонн лома (104% относительно аналогичного периода 2017 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 2,16 млн тонн (102% относительно аналогичного периода 2017 г.), экспортировано 0,3 млн тонн (117% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Уровень обеспеченности потребности металлургического комплекса в привозном металлоломе за 8 месяцев 2018 г. составил 98%.

Природный газ и электроэнергия

В августе 2018 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено 150 млн.куб.м природного газа (103% относительно июля 2018 г.).

Всего за 8 месяцев 2018 г. отечественная металлургия потребила порядка 1230 млн.куб.м природного газа (100% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ, или 111% без их учета).

За 8 месяцев 2018 г. потребление электроэнергии металлургическими предприятиями составило 7,9 млрд.кВт-ч (105% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 110% без их учета).

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