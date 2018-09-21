Как Интерпайп продает трубы на внутреннем рынке Украины

Через собственную розничную сеть в Украине «Интерпайп» преимущественно продает сварные трубы. «Массово продаются сварные водо-газопроводные трубы, которые используют в коммунальном секторе и для изготовления металлоконструкций. Более сложные продукты там, конечно, никто не покупает», — рассказал в интервью Delo.UA финансовый директор «Интерпайп» Денис Морозов.



Фото: финансовый директор «Интерпайп» Денис Морозов

По его словам в розничных продажах труб 70% продукции, произведенной на предприятиях «Интерпайп», компания продает самостоятельно, 30% — через дистрибьюторов. При этом Морозов отметили, что в сварных трубах малого диаметра компания не является лидером на украинском рынке. И эта продукция не самая доходная.

Он также отметил рост продаж бесшовных труб в адрес нефтегазодобывающих компаний Украины, среди которых доминирует государственная «Укргазвыдобування». Еще одним перспективным направлением работы на внутреннем рынке топ-менеджер назвал вагоностроение.

А вот работа с оборонно-промышленным комплексом, хоть и интересна, но имеет ряд сложностей. В первую очередь — малые объемы заказов от предприятий «оборонки», что ведет к росту себестоимости продукции.

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