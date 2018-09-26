Петр Порошенко продаст свой машиностроительный завод

Фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», который управляет активами президента Украины Петра Порошенко, намерен продать акции завода «Кузня на Рыбальском». Об этом говорится в сообщении предприятия. Особо акцентируется, что потенциальным покупателем является отечественный инвестор.



Завод Кузня на Рыбальском, фото Радио Свобода

«Частное акционерное общество «Завод кузня на Рыбальском» сменит владельца. ОАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционная фонд Прайм Эссетс Кэпитал» достиг принципиального соглашения о продаже акций предприятия отечественному покупателю», — сказано в сообщении.

Сейчас участники сделки ожидают разрешение Антимонопольного комитета Украины. В случае предоставления такого разрешения соглашение будет подписано. Сделку сопровождает аудиторская компания Ernst & Young.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко напомнил, что в январе 2016 года Петр Порошенко передал свой самый крупный актив — компанию «Рошен» — в доверительную собственность Rothschild. В апреле прошлого года менеджмент «Рошен» закрыл в России Липецкую кондитерскую фабрику и свернул производство. Севастопольский морской завод в Крыму, который тоже принадлежал Порошенко, был конфискован оккупантами.

Согласно отчетности ПАО «Завод Кузня на Рыбальском» (Киев) 49% акций предприятия опосредованно владеет президент Украины Петр Порошенко (через ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал»), еще 49% акций опосредованно контролирует народный депутат Украины Игорь Кононенко (через ЗНКИФ «Вик»).

В марте 2017 года судостроительный завод «Ленинская кузница»был переименован в «Завод «Кузня на Рыбальском».

Завод специализируется на строительстве буксирных пароходов, морских рыболовецких траулеров, корпусов транспортных судов, а также кораблей для военно-морских сил Украины. Кроме того на предприятии производят продукцию оборонного назначения, среди которых гранатомет УАГ-40, боевые модули для бронетехники и бронемашины.

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