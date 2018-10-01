Кто заплатит 6 млрд гривень харьковским машиностроителям

Харьковская облгосадминистрация (ОГА) со ссылкой на председателя ОГА Юлию Светличную сообщила, что во время Х Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы», прошедшего в Харькове на прошлой неделе, были подписаны соглашения на общую сумму около 6 млрд грн.

Так, одно из крупнейших предприятий энергетического машиностроения Украины АО «Турбоатом» заключило контракт с ПАО «Донбассэнерго» на изготовление оборудования для Славянской ТЭС. «Речь идет о модернизации цилиндра среднего давления турбины 800 МВт по программе импортозамещения турбины российского производства. Контракт подписан на сумму 250 млн грн», — сообщила пресс-служба Харьковской ОГА.

«Турбоатом» также подписал меморандум с компанией Siemens (Германия) о совместном участии в программах модернизации паровых турбин для тепло- и атомных электростанций на сумму до 2 млрд грн и соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Dongfang Electric Machinery по совместному изготовлению энергетического оборудования для тепло-, гидро-, атомных и электростанций на сумму 1,68 млн грн.

Также в ходе форума был подписан контракт между автомобильной корпорацией «Богдан-Моторс» и ГП «Завод «Электротяжмаш» на поставку тяговых двигателей для троллейбусов на сумму до 150 млн грн.

Кроме того, во время форума президент Украины Петр Порошенко заявил об увеличении производства готовой продукции на Харьковском тракторном заводе, который контролирует харьковский бизнесмен Александр Ярославский.

«В 2013 году… Харьковский тракторный завод стоял. Надо было много совместных усилий, приезда на завод для того, чтобы защитить производство в крупнейшей аграрной стране Европы. Инвестор мне тогда пообещал: будет, господин президент, если мы сделаем это и это, что государство сделало, 500 тракторов. Сегодня есть 800 тракторов», — сказал Порошенко.

Президент и владелец группы DCH Александр Ярославский добавил, что на 2019 год перед заводом стоит задача вернуть утраченные за время вынужденного простоя рынки сбыта. «Я думаю, что в следующем году мы процентов на 20-25 увеличим производство за счет реализации», — сказал Ярославский.

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