Украина начала антидемпинговое расследование против оцинковки из России и Китая

В соответствии со ст. 12 Закона Украины «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину некоторых видов плоского проката с антикоррозионным покрытием происхождением из Российской Федерации и Китая. Комиссия приняла такое решение 28 сентября 2018 года. Оно вступает в силу с момента публикации, то есть с 3 октября текущего года.

Заявителем стал ММК им.Ильича (Мариуполь), который производит оцинкованный плоский прокат. В информации МКМТ отмечается, что импорт в Украину некоторых видов проката с антикорозионным покрытием происхождением из РФ и Китая мог осуществляться по демпинговым ценам. Это могло нанести ущерб отечественным производителям. За период исследования (2015-2017 гг.) произошел рост объемов импорта из РФ и КНР в абсолютных показателях на 51%, а относительно потребления на 24%. При этом доля ММК им.Ильича в потреблении сократилась на 22%.

«В связи с изложенным и в соответствии со ст. 12 закона Комиссия приняла решение № АД-397/2018/4411-05, согласно которому возбудила антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину товара, который имеет следующее описание: плоский прокат в рулонах, листах и полосах, из углеродной или легированной стали (за исключением быстрорежущей стали) с покрытием алюминием, цинком, сплавами цинк-алюминий, цинк-железо, алюминий-цинк, алюминий-кремний, хромом, медью и никелем или их сплавами, которые нанесены методом погружения в расплав (кроме плакирования), электролитическим (гальваническим) или иным способом; с химической обработкой поверхности (…) происхождением из Российской Федерации и Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Проводить расследование будет Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

Под расследование попал прокат по кодам УКТВЭД:

7210 30 00 00, 7210 41 00 00, 7210 49 00 00, 7210 50 00 00, 7210 61 00 00, 7210 69 00 00, 7210 90 80 00, 7212 20 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 20 00, 7212 50 30 00, 7212 50 40 00, 7212 50 61 00, 7212 50 69 00, 7212 50 90 00, 7225 91 00 00, 7225 92 00 00, 7225 99 00 00, 7226 99 10 00, 7226 99 30 00, 7226 99 70 00.

МЭРТ должно рассмотреть информацию от заинтересованных сторон в течение 60 дней с момента публикации объявления.

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