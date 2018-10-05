6 тезисов гендиректора Виканта Инны Пономаревой о металлорынке Украины

ООО «Фирма «Викант» на своей странице в соцсети facebook опубликовала интервью генерального директора компании Инны Пономаревой журналу «Металл Эксперт». Мы выбрали основные тезисы о работе этого крупного сетевого трейдера на украинском металлорынке. журналу Металл Эксперт: «Доля импортной арматуры на рынке Украины зависит от ценовой политики АМКР»



ФОТО: Инна Пономарева, Генеральный директор ООО «Фирма Викант»

1. Об изменении потребления арматуры в строительстве

Согласно данным Минрегиона, в этом году строительство инженерных сооружений выросло на 7,5%, при этом зданий – сократилось на 1,2%. Кроме того, в современных строительных проектах все чаще отдают предпочтение стальным конструкциям. В комплексе это отражается и на потреблении арматуры, доля которой в строительстве снижается.

По сравнению с прошлым годом потребление арматуры увеличилось незначительно, и мы ожидаем, что в текущем году рост составит около 3%. Во-первых, в эксплуатацию введено значительно меньше квартир, чем в 2017 году, поскольку ранее строительная отрасль развивалась более активно. Во-вторых, нет должного потребительского спроса, нет приемлемых ипотечных программ.

2. О роли Виканта на украинском рынке арматуры

В этом году мы нарастили объем продаж на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На протяжении последних 10 лет мы удерживаем долю (на украинском рынке арматуры — readmetal) приблизительно на уровне 20%. На сегодняшний день доля продаж арматуры (в общих продажах компании — readmetal) составляет 65%. Мы работаем над увеличением объема продаж и других видов металлопроката – труб, листа, кругов, швеллеров и балок.

3. Об импорте арматуры в Украину

Основными рисками являются курсовые колебания, длительность отгрузки проката, регулирование рынка внутренним производителем. А среди преимуществ – лучшая цена, а также более низкая стоимость доставки в некоторые регионы, например, белорусской арматуры в Киев.

Введение [заградительных] мер [в отношении проката Белорусского МЗ и дополнительных пошлин на прокат Молдавского МЗ] может привести к значительному увеличению разницы внутренних цен с FOB-котировками, непрозрачности рынка, ситуативным перебоям в поставках.

Мы не ожидаем такого явления как экспансия проката из Турции. Но в ближайшее время планируем поставки арматуры из Турции в рамках ранее подписанных контрактов.

4. О формировании стоимости арматуры на внутреннем рынке арматуры

Законодателем цены на внутреннем рынке является АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР). Только АМКР, опираясь на экспортные цены на условиях FOB и предложения импорта, задает уровень цен на внутреннем рынке.

5. О производстве электродов, стальной сетки, проволоки ВР и арматурных каркасов под собственной торговой маркой

Мы не имеем собственных производственных мощностей для изготовления таких позиций, поскольку считаем данные отрасли низкоприбыльными, и вложение денег в такой вид деятельности нецелесообразно. В Украине достаточно свободных производственных мощностей, поэтому эти виды продукции для нас выпускают надежные компании-производители под нашим брендом.

6. Об открытии новых филиалов

В этом году мы открыли филиалы в Чернигове, Житомире, Вышгороде. До конца года еще планируем запустить в работу филиал в Мариуполе.

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