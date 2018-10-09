Сколько грузовых вагонов Укрзализныця купит и спишет до конца 2019 года

До конца 2019 года «Укрзализныця» (УЗ) купит и построит 7500 новых грузовых вагонов. Об этом в интервью Liga.net рассказал и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

«Мы сделаем на наших мощностях более 3000 вагонов (до конца 2018 года — redmetal) — это полностью соответствует нашим планам на начало 2018 года. За средства ЕБРР рассчитываем построить 4500 вагонов в следующем году. Это тоже соответствует планам, которые мы заявляли», — рассказал Кравцов.

Он напомнил, что только предприятия в системе УЗ за последние два года построили около 5000 вагонов. «За 9 месяцев 2018-го своими силами мы построили 2339 вагона», — уточнил он.

По его словам, год назад рабочий парк компании состоял примерно из 22000 грузовых полувагонов. То есть за три года он обновится более чем наполовину.

Кравцов также рассказал, что компания пока не реализовывала программу обновления зерновозов и у нее остается порядка 11 000 таких вагонов. «Но совокупно, в сети сейчас около 18 000 рабочих зерновозов, против 14 000 в прошлом году», — говорит глава «Укрзализныци», имея ввиду существенный рост частного парка такого типа грузовых вагонов.

Что касается старого парка вагонов, то по нему есть четко установленная процедура продажи. «Сначала независимый оценщик проводит оценку вагона как объекта. Выставляем его на продажу, как списанный и непригодный к эксплуатации вагон. Если по предложенной цене не найдется желающих его купить, разукомплектовываем на составляющие, проводим оценку и продаем как металлолом. Потенциально цена целого вагона, пусть и непригодного к эксплуатации выше, поэтому была заложена правительством такая логика процесса», — пояснил Кравцов.

Всего под продажу и списание стоит около 17 000 вагонов из более чем 100 000 общего парка «Укрзализныци». Сейчас компания проводит отбор оценщика через систему Prozorro.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи