Какие зарплаты в крупнейших металлургических компаниях Украины

С 1 октября группа «Метинвест» и ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) повысили оклады на 10%. Сколько же теперь будут зарабатывать их сотрудники?

В «Метинвесте» сообщили, что 10% — это средний показатель повышения окладов. «Прибавку к зарплате в первую очередь ощутят квалифицированные ремонтники и технологи – их оклады вырастут в среднем на 15%. Доходы рабочих и мастеров увеличатся примерно на 10%, административных работников – в среднем на 7%», — говорится в сообщении пресс-службы.

В апреле доходы сотрудников предприятий «Метинвеста» выросли в среднем на 20%. «Наша цель – повысить уровень зарплат в украинской металлургии. Так как мы давно и успешно работаем на международном рынке, индикатором для нас служат доходы в странах Восточной Европы – только так можно сохранить конкурентоспособность на рынке труда», — цитируется в новости генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков.

«АрселорМиттал Кривой Рог» на 10% повышает оклады всем своим сотрудникам, а также персоналу дочерних предприятий. При этом в пресс-службе уточняют, что у отдельных категорий работников АМКР оклады станут еще выше в результате их выравнивания в рамках совершенствования грейдинговой системы оплаты труда. Таким образом, средняя зарплата (оклад+премии — ред.) на предприятии с 1 октября увеличится на 15%.

Для «АрселорМиттал Кривой Рог» это также второе повышение за год. С 1 мая зарплату в среднем повысили на 25%.

В «Метинвесте» сообщили, что по данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата в стране составляет 9170 грн, в промышленности – 9861 грн, в горно-металлургическом комплексе (ГМК) – 13282 грн. «После повышения в «Метинвесте» будут зарабатывать на 20% больше, чем в ГМК», — говорится в сообщении компании. То есть средняя зарплата на предприятиях группы (без учета удержания налогов и сборов) достигнет 15938 грн.

За январь–сентябрь 2018 года средняя заработная плата на АМКР составила 13469,5 грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она уже выросла на 34,1%.

Профсоюз «Металлургов» Днепровского МК в сентябре сообщал о планах менеджмента увеличить оклады работников предприятия на 15%. Также с 1 октября. Однако официальной информации о том, что повышение состоялось, пока не было.

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