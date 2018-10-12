Почему в сентябре-2018 дешевел длинномерный прокат

В сентябре сохранилась негативная августовская тенденция падения цен на длинномерный прокат в большинстве регионов. Цены снизились еще на $10-25 в зависимости от региона. Ухудшение конъюнктуры было спровоцировано несколькими причинами, сообщают в «Укрпромвнешэкспертизе» (УПЭ).

Введение торговых барьеров на рынках США и ЕС вынудило трейдеров перенаправить торговые потоки и избыточным предложением нарушить баланс в других регионах. Это привело к продолжительному спаду цен на рынках MENA и ЮВА.

Возможности снижения цен поставщиками из Турции и России усилились из-за резкого падения курса лиры и рубля. Значительно снизили цены экспортеры из Ирана в попытках найти покупателя и нивелировать возросшие риски из-за санкций США.

Ужесточение конкуренции и сокращение ниши на импортных рынках вызывается также высокими темпами развития внутреннего производства в традиционно импортирующих регионах Ближнего Востока и Северной Африки, где по результатам 8 месяцев прирост выплавки стали составляет 14,4% и 8,5%. Достаточный запас продукции дает возможность покупателям ограничивать заказы и ожидать дальнейшего спада цен.

После снятия летних ограничений по загрузке мощностей китайские компании вновь приступили к наращиванию производства. Их среднесуточная выплавка стали в первой декаде сентября увеличилась до 2,509 млн тонн. Это на 3,1% выше, чем было в конце августа. В Китае внутренние цены за последнюю неделю сентября снизились на $8. Котировки заготовки варьируются в диапазоне $566-583/тонна exw, цены на арматуру и катанку опустились до $664/тонна exw и $694/тонна exw с 16% НДС соответственно. Котировки китайских экспортеров на рынках ЮВА ($515-525/тонна на заготовку, $531-585/тонна fob на арматуру и $575-595/тонна fob на катанку) по-прежнему не находят спроса, уступая по привлекательности альтернативным предложениям из СНГ, Турции и Ближнего Востока. За последнюю неделю сентября импортные цены в ЮВА снизились еще на $4-5 до $515-530/тонна cfr (заготовка) и $532-551/тонна cfr (арматура).

В Турции удорожание лома и повышение тарифов на энергоресурсы не принесли ожидаемого повышения цен. Попытки производителей укрепить котировки не находят отклика у покупателей. За последнюю неделю экспортные цены на заготовку опустились до $480-490/тонна fob. Продавая арматуру, поставщики вынуждены отступать от первоначальных предложений $515-520/тонна fob и заключать сделки по $500-505/тонна fob.

Достаточный объем складских запасов и низкое потребление в строительном секторе дает возможность импортерам в MENA делать минимальные закупки. Импортные цены на заготовку не превышают $490-495/тонна cfr, котировки арматуры варьируются в диапазоне $520-570/тонна cfr.

Окончание летних отпусков позволило активизировать спрос, увеличить портфель заказов и тем самым повысить загрузку украинских предприятий в сентябре до 43,9%, что на 2,6 п.п. выше августовского показателя. Запасы длинномерного проката в украинских портах Черного моря за месяц сократились на 26 тыс. тонн до 434 тыс. тонн.

Эксперты УПЭ прогнозируют снижение цен на сортовой прокат в течение октября. Традиционный спад спроса на прокат с поставкой в ноябре – декабре обусловит усиление нисходящих тенденций на рынках СНГ и ЕС. В ожидании завершения активного строительного сезона в Северном полушарии трейдеры и конечные потребители будут оптимизировать склады к концу года, и занимать выжидательную позицию в межсезонье. В то же время постепенно будет активизироваться потребление в строительном секторе в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Поддержку рынку также окажет ожидаемое удорожание лома в Турции.

В этих условиях производители будут пытаться удерживать цены на прокат.

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