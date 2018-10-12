Почему в сентябре-2018 дешевел плоский прокат

Практически на всех региональных рынках плоского проката в сентябре отмечался нисходящий ценовой тренд. Об этом говорится в сообщении ГП «Укрпромвнешэкспертиза».

В сентябре продолжилось снижение спотовых котировок на внутреннем рынке Китая. Колебания стоимости х/к проката были минимальными (около 40-50 юаней) и к началу октября она составила 4850-4880 юаней/тонна. А вот в сегменте г/к рулонов цены сделок просели на 170-190 юаней/тонна до около 4220 юаней/тонна.

В странах ЮВА цены поставщиков из Китая составили 560-570 и 600-615 $/тонна fob (570-580 и 610-625 $/тонна cfr). Стоит отметить, что российские поставщики г/к рулонов были более конкурентны в регионе, реализуя г/к рулоны по 565 $/тонна cfr.

Под влиянием протекционистских мер со стороны США и ЕС, 20 сентября Турецкое правительство установило ограничения на импорт широкого перечня видов стального проката (вступает в силу 17 октября). Пошлина в 25% будет применяться в последующие 200 дней на импортируемую сверх определенных квот продукцию. Импорт слябов не попал под действие ограничения, а объем квоты на тонколистовой прокат весьма значительный и, предположительно, не сможет существенно повлиять на игроков рынка.

Кроме этого, президент страны подписал директиву о поддержании национальной валюты. Требование фиксировать стоимость контрактов в лире вносит в стальной сектор, зависимый от импортируемых ресурсов, серьезную неопределенность. В итоге турецкие производители г/к и х/к проката в начале октября продавали свою продукцию на внутреннем рынке соответственно по 560-575 $/тонна и 660-670 $/тонна exw, что на $10-25 ниже, чем в начале сентября.

Сложившаяся ситуация в Турции оказывает существенное влияние на котировки поставщиков из СНГ в портах Черного моря. Негативный сценарий развития ситуации на турецком рынке, девальвация украинской гривны и российского рубля фактически привели к проседанию цен реализации тонколистового проката на $20-25 и слябов на $25-30.

Европейские рынки оказались под давлением снижающихся цен на турецкую продукцию. Так, г/к и х/к прокат в Южной Европе за месяц снизились на €20-30 до 520-530 €/тонна и 610-620 €/тонна exw.

Среднемесячный уровень загрузки мощностей украинских предприятий по плоскому прокату в сентябре вырос на 0,4 п.п. по сравнению с августом и составил 74,2%. В то же время запасы плоского проката украинского производства в портах Черного моря за месяц снизились на 40 тыс. тонн до 610 тыс. тонн

По прогнозам «Укрпромвнешэкспертизы» в первой половине октября активность китайских экспортеров на рынке будет низкой из-за национальных праздников, что, возможно позволит удержать цены в портах Черного моря. Тем не менее, наиболее вероятным сценарием для второй половины месяца будет снижение уровня котировок. В пользу такой динамики говорят постепенное сокращение спроса на прокат с доставкой в конце года. Кроме этого, цены китайского экспорта, скорее всего, будут идти вниз, увеличивая давление на региональные рынки. Ситуация на внутреннем рынке Турции также не вселяет оптимизма в производителей. Достаточная маржа поставщиков из Украины и России позволит им пойти на уступки.

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