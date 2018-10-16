Рейтинг страниц о металлургии в facebook. Октябрь-2018

Опубликовано автор Admin

Рейтинг популярности страниц металлургов в соцсети facebook, оказывается, не обновлялся с мая!

А ведь, как недавно выяснилось, некоторые недостаточно активные маркетологи используют его для выбивания бюджетов на социальную активность. Решил, что пришло время им помочь!

Стальной facebook от readmetal


Что изменилось за 5,5 месяцев? Метинвест прирос более чем 9000 подписчиков и теперь в три раза опережает ближайшего преследователя. В топе появился Побужский ферроникелевый комбинат, который ранее не участвовал в рейтинге. Также добавил Украинскую ассоциацию ферросплавщиков и Федерацию металлургов Украины.

Страница журнала Металл почти подобралась к гроссмейстерскому рубежу в 1000 подписчиков — абсолютно органический рост и качественная аудитория.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 16 октября 2018 года

стало было Страница/ компания 2 мая 2018 16 октября 2018 май-октябрь
1 1 Метинвест 23502 32638 9136
2 2 Запорожсталь 10768 12391 1623
3 3 ИА Минпром 8136 8314 178
4 4 АрселорМиттал Кривой Рог 6218 7854 1636
5 н/д Побужский ФК н/д 6028 н/д
6 5 Сталекс 3508 3572 64
7 6 Uaprom 2777 2778 1
8 7 Интерпайп 2083 2621 538
9 8 Руукки Украина 1970 2078 108
10 9 УЦСС 1591 1893 302
11 12 Раута Груп 947 1719 772
12 10 Метинвест-СМЦ 1266 1457 191
13 11 Металл Холдинг 1098 1362 264
14 13 Журнал Металл 900 973 73
15 15 Вартис Металл 738 846 108
16 14 Викант 750 788 38
17 16 Арсенал-Центр 668 779 111
18 17 Прушиньски 664 764 100
19 19 Днепровский МЗ (ранее Евраз Украина) 608 764 156
20 18 УГМК 629 705 76
21 20 АВ Металл Групп 472 551 79
22 22 Укрметаллургпром 393 511 118
23 21 Югсталь 442 445 3
24 23 Крафт 372 420 48
25 24 Такт металл 348 369 21
26 н/д УкрФА н/д 292 н/д
27 25 Керамет 197 210 13
28 26 Укрпромвнешэкспертиза 192 205 13
29 27 ТД СпецСтальТрейд 136 147 11
30 н/д Федерация металлургов Украины н/д 132 н/д

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