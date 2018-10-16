Рейтинг страниц о металлургии в facebook. Октябрь-2018

Рейтинг популярности страниц металлургов в соцсети facebook, оказывается, не обновлялся с мая!
А ведь, как недавно выяснилось, некоторые недостаточно активные маркетологи используют его для выбивания бюджетов на социальную активность. Решил, что пришло время им помочь!
Что изменилось за 5,5 месяцев? Метинвест прирос более чем 9000 подписчиков и теперь в три раза опережает ближайшего преследователя. В топе появился Побужский ферроникелевый комбинат, который ранее не участвовал в рейтинге. Также добавил Украинскую ассоциацию ферросплавщиков и Федерацию металлургов Украины.
Страница журнала Металл почти подобралась к гроссмейстерскому рубежу в 1000 подписчиков — абсолютно органический рост и качественная аудитория.
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 16 октября 2018 года
|стало
|было
|Страница/ компания
|2 мая 2018
|16 октября 2018
|май-октябрь
|1
|1
|Метинвест
|23502
|32638
|9136
|2
|2
|Запорожсталь
|10768
|12391
|1623
|3
|3
|ИА Минпром
|8136
|8314
|178
|4
|4
|АрселорМиттал Кривой Рог
|6218
|7854
|1636
|5
|н/д
|Побужский ФК
|н/д
|6028
|н/д
|6
|5
|Сталекс
|3508
|3572
|64
|7
|6
|Uaprom
|2777
|2778
|1
|8
|7
|Интерпайп
|2083
|2621
|538
|9
|8
|Руукки Украина
|1970
|2078
|108
|10
|9
|УЦСС
|1591
|1893
|302
|11
|12
|Раута Груп
|947
|1719
|772
|12
|10
|Метинвест-СМЦ
|1266
|1457
|191
|13
|11
|Металл Холдинг
|1098
|1362
|264
|14
|13
|Журнал Металл
|900
|973
|73
|15
|15
|Вартис Металл
|738
|846
|108
|16
|14
|Викант
|750
|788
|38
|17
|16
|Арсенал-Центр
|668
|779
|111
|18
|17
|Прушиньски
|664
|764
|100
|19
|19
|Днепровский МЗ (ранее Евраз Украина)
|608
|764
|156
|20
|18
|УГМК
|629
|705
|76
|21
|20
|АВ Металл Групп
|472
|551
|79
|22
|22
|Укрметаллургпром
|393
|511
|118
|23
|21
|Югсталь
|442
|445
|3
|24
|23
|Крафт
|372
|420
|48
|25
|24
|Такт металл
|348
|369
|21
|26
|н/д
|УкрФА
|н/д
|292
|н/д
|27
|25
|Керамет
|197
|210
|13
|28
|26
|Укрпромвнешэкспертиза
|192
|205
|13
|29
|27
|ТД СпецСтальТрейд
|136
|147
|11
|30
|н/д
|Федерация металлургов Украины
|н/д
|132
|н/д
Донбасс и Приазовье
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи