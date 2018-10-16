Рейтинг страниц о металлургии в facebook. Октябрь-2018

Рейтинг популярности страниц металлургов в соцсети facebook, оказывается, не обновлялся с мая!

А ведь, как недавно выяснилось, некоторые недостаточно активные маркетологи используют его для выбивания бюджетов на социальную активность. Решил, что пришло время им помочь!

Что изменилось за 5,5 месяцев? Метинвест прирос более чем 9000 подписчиков и теперь в три раза опережает ближайшего преследователя. В топе появился Побужский ферроникелевый комбинат, который ранее не участвовал в рейтинге. Также добавил Украинскую ассоциацию ферросплавщиков и Федерацию металлургов Украины.

Страница журнала Металл почти подобралась к гроссмейстерскому рубежу в 1000 подписчиков — абсолютно органический рост и качественная аудитория.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 16 октября 2018 года

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