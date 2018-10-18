Производство чугуна, стали и проката в Украине за 9 мес. 2018 года — Укрметаллургпром

По уточненным в ходе балансового совещания в ОП «Укрметаллургпром» данным, в сентябре 2018 года произведено:

— чугуна – 1,67 млн тонн (97% относительно августа 2018 г.);

— стали – 1,79 млн тонн (100%);

— проката – 1,56 млн тонн (102%).

За 9 месяцев 2018 года произведено:

— железорудного концентрата – 44,95 млн тонн (100% относительно аналогичного периода 2017г);

— агломерата – 23,40 млн тонн (104%);

— окатышей – 16,00 млн тонн (107%);

— кокса валового (6% вл.) – 8,03 млн тонн (105%);

— чугуна – 15,30 млн тонн (105% с учетом работы в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ и 109% без их учета);

— стали – 15,77 млн тонн (101% и 104% соответственно);

— проката – 13,83 млн тонн (103% и 106% соответственно);

— трубной продукции – 831 тыс. тонн (106%).

Несмотря на потерю части мощностей на неподконтрольной территории, за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло увеличение производства основных видов продукции. Это стало возможным благодаря стабилизации обеспечения предприятий железорудным сырьем и коксом, а также вводу в эксплуатацию доменной печи № 3 на МК «Запорожсталь» после реконструкции.

По состоянию на 10 октября 2018 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 20 из 21 доменной печи, 8 из 9 мартеновских печей, 14 из 16 конвертеров, 7 из 15 электропечей и все 14 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз на ноябрь 2018 года

По прогнозам «Укрметаллургпром» в ноябре 2018 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,8 млн тонн, стали – 1,8 млн тонн, проката – 1,6 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В сентябре 2018 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,38 млн тонн железорудного сырья (по уточненным данным, на уровне августа 2018 г.). По импорту в сентябре ЖРС не завозилось.

За 9 месяцев 2018 г. на отечественные предприятия поступило порядка 22,65 млн тонн железорудного сырья (118% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ или 122% без их учета), из которых:

– украинского происхождения – 22,58 млн тонн (118% и 122% соответственно);

– импортируемого – 25 тыс. тонн (31% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Экспорт ЖРС в сентябре 2018 г. составил порядка 2,97 млн тонн (97% относительно августа 2018г.), а за 9 месяцев 2018 г. – 27,73 млн тонн (96% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В сентябре 2018 года на коксохимические предприятия поставлено 1,25 млн тонн коксующихся углей (124% относительно августа 2018 года), из которых:

– украинского происхождения – 0,21 млн тонн (150% относительно августа 2018 г.);

– импортируемых – 1,04 млн тонн (120% относительно августа 2018 г.).

Всего за 9 месяцев 2018 года на коксохимические предприятия поступило 10,66 млн тонн углей (101% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017г. предприятий на НКТ или 106% без их учета), из которых:

– украинского происхождения – 1,96 млн тонн (73% и 80% соответственно);

– импортируемых – 8,70 млн тонн (111% и 115% соответственно).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 9 месяцев 2018 года составила 81,6% против 74,5% за аналогичный период 2017 г. с учетом предприятий на НКТ и 75,6% без их учета.

Обеспечение коксом

В сентябре 2018 года на украинские металлургические предприятия поставлено 766 тыс. тонн кокса (103% относительно августа 2018 г.), из которых:

– украинского происхождения – 748 тыс. тонн (102% относительно августа 2018 г.);

– импортируемого – 18 тыс. тонн (150% относительно августа 2018 г.).

Общий объем кокса, полученного металлургами за 9 месяцев 2018 года, составил 7,12 млн тонн (102% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017г. предприятий на НКТ, или 106% без их учета), из которого:

– украинского происхождения – 6,83 млн тонн (107% и 112% соответственно);

– импортируемого – 0,29 млн тонн (49%).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 4,1%.

Обеспечение привозным металлоломом

В сентябре 2018 года ломозаготовительными организациями заготовлено 284 тыс. тонн металлолома (103% относительно августа 2018 г.), из которых на отечественные металлургические предприятия в качестве привозного поставлено 276 тыс. тонн (107% относительно августа 2018 г.), экспортировано 8 тыс. тонн (40% относительно августа 2018 г.).

За 9 месяцев 2018 года из заготовленных 2,74 млн тонн лома (100,5% относительно аналогичного периода 2017г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 2,435 млн тонн (101% относительно аналогичного периода 2017г.), экспортировано 0,308 млн тонн (96% относительно аналогичного периода 2017г.).

Природный газ и электроэнергия

В сентябре 2018 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено порядка 150 млн.куб.м природного газа (100% относительно августа 2018 г.).

Всего за 9 месяцев 2018 г. отечественная металлургия потребила порядка 1380 млн.куб.м природного газа (101% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ, или 111% без их учета).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями за 9 месяцев 2018 г. составило 8,8 млрд.кВт*ч (104% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 108% без их учета).

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