Почему изменится качество металлопроката АМКР

В ближайшем будущем ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) сосредоточится на улучшении качества производимого металлопроката. Об этом в интервью корпоративному сайту рассказала руководитель управления по качеству АМКР Елена Гудимова.

По ее словам качество зависит от темпов обновления прокатных станов предприятия. «С каждым годом объем заказов на производство высококачественной продукции с высокой добавленной стоимостью растет, как и прибыль от ее реализации. Например, в 2017 году мы произвели уже 142 тыс. тонн продукции с высокой добавленной стоимостью, хотя еще три-четыре года назад этот объем был вдвое ниже», — рассказала Гудимова.

В первую очередь речь идет о комплексной модернизации МС-4 (мелкосортный стан), которая затрагивает целый ряд аспектов и различных изменений. «Но модернизация – это глобально и дорого, а существуют проблемные места в технологических процессах МС-5 и МПС-6 (стан с самым широким сортаментом продукции), ликвидировав которые мы не только повысим производительность и снизим производственные потери, но и значительно повысим качество», — цитируется Гудимова.

По ее словам анализы технологического процесса и результатов испытаний помогут компании выявить слабые места и устранить их. В прокатном переделе АМКР есть большой потенциал развития, в настоящий момент только часть процессов автоматизирована и визуализирована.

Также на предприятии произойдут кардинальные изменения после ввода в эксплуатацию двух новых машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). «Действующая МНЛЗ сейчас на разрыв – она выполняет заказы как на товарную заготовку, так и для переката на катанку и бунтовой арматурный прокат. Технологические приемы производства приходится постоянно менять, что не может не отражаться на производительности и качестве, создавая определенные сложности в работе персонала. Специализация потоков производства по трем МНЛЗ однозначно позитивно скажется на качестве продукции, позволит настроить оборудование на стандартную технологию производства, облегчит тем самым работу персонала», — говорит Елена Гудимова.

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