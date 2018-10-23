10 тезисов Сергея Коваленко («Вартис») о внутреннем рынке металлопроката

По данным «Металл Эксперт», видимое потребление арматуры в Украине в 2017 году выросло на 11%, до 892 тыс. тонн. За 7 месяцев этого года рост показателя составил еще 4%. Один из наиболее крупных игроков на этом рынке — компания «Вартис», созданная в 2016 году после разделения активов группы «Викант».

Сергей Коваленко, директор по продажам «Вартис», в интервью «Металл Эксперт» рассказал о работе компании и общей ситуации на украинском рынке арматурного проката. Readmetal.com выбрал наиболее интересные, на наш взгляд, цитаты.



ФОТО: Сергей Коваленко

Об украинском рынке арматурного проката

Рост потребления арматуры в большей мере связан с возобновлением строительных проектов, которые были заморожены в 2014‑2015 году в связи с активной фазой военных действий на востоке Украины. Также это связано со стартами новых проектов, отложенных до прояснения экономической ситуации в стране, что пришлось как раз на 2016 год.

По нашим оценкам, положительный тренд в потреблении арматурного проката сохранится до начала следующего года, но показатели будут не такими фееричными, как мы наблюдали в 2017 году. Что касается объемов строительных работ на вторую половину 2018‑2019 года, то, с нашей точки зрения, будет наблюдаться небольшой рост – порядка 3‑4% к аналогичному периоду прошлого года.

Факторы, влияющие на развитие строительной отрасли

Основные проблемы в строительной отрасли, с нашей точки зрения, это недостаточная покупательская способность населения для приобретения жилья на первичном рынке, от чего напрямую зависят темпы строительства и старты новых объектов. Также одной из проблем является постоянный рост себестоимости квадратных метров, так как последние годы мы наблюдаем только рост цен на строительные материалы – это в первую очередь арматура и бетон.

Точки роста в строительной отрасли – это доступное кредитование как для строительных компаний, так и для населения (кредиты на ипотеку), новые инфраструктурные объекты при государственной поддержке, рост агросектора, который является одним из лидеров потребления металлопроката в целом.

Об изменении украинского рынка арматуры

За 2017‑2018 год рынок арматуры, по нашему мнению, претерпел кардинальные изменения, о которых еще в 2016 году никто и подумать не мог. Началось все с февраля 2017 года – блокада Донбасса, что отсекло поступление арматуры Макеевского МЗ («Метинвест» – ред.), с апреля 2017 начал заходить импорт из Белоруссии (БМЗ), позже (примерно май-июнь 2017 года) – из Молдовы (ММЗ), небольшими партиями (до 5 тыс. тонн) периодически заходила арматура из РФ. После того, как ММЗ весной попал в санкционный список Украины, с июля начала поступать турецкая арматура как компенсатор ММЗ. За 2017‑2018 год пиковый объем импорта арматуры достигал 40‑45% внутреннего объема видимого потребления.

С конца 2017 года «Метинвест», хоть и в малых объемах, но начал производство арматуры на Днепровском МЗ, в 2018 году объемы наращиваются, также расширяется производимая линейка (в 2017 году – 12 мм и 16 мм, в 2018 году – добавились 20 мм и 25 мм).

О структуре продаж компании

Арматура в общей структуре продаж компании занимает 67%. Наиболее маржинальными группами товаров являются те, которые наиболее востребованы в нашей розничной сети продаж – трубы, листовой прокат. В опте – это балки, круги, квадраты и полосы. Новыми для нас продуктами продаж являются строительные материалы, которые мы начали внедрять в линейку продаж с 2017 года.

Плановый годовой рост продаж ООО «Вартис» по итогам этого года намечен на уровне 15% по отношению к 2017 году. За I полугодие уже имеем фактический рост продаж на 12% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Думаю, что за II полугодие выйдем на запланированный показатель.

О доле «Вартис» на украинском рынке арматуры

17‑18% от общего объема.

О рисках и преимуществах импорта арматуры в Украину

Наша компания не работает с импортной арматурой, мы можем только предполагать о возможных рисках. Основным из них на сегодняшний день являются курсовые колебания. Весь август гривна постепенно девальвировала, что привело к неконкурентоспособности оформленных еще в июле заказов, которые в большей мере оплачивались и поступали на украинский рынок на протяжении всего августа. Также возможны проблемы в вопросе качества – при наличии претензий к производителю срок ведения претензионной работы значительно увеличивается в связи с удаленным расположением производителей, особенно это касается турецкой арматуры.

Что касается преимуществ работы с отдельными зарубежными производителями, то, с нашей точки зрения, достаточно весомым преимуществом является срок доставки арматуры производства БМЗ – это 3‑5 календарных дней с момента проката и погрузки вагонов, даже с учетом всех таможенных процедур.

О факторах, влияющих на цену металлопроката в Украине

Это экспортные котировки, курс гривны, наличие запасов на складах. Цены на внутреннем рынке будут коррелировать с экспортными котировками, как и ранее, также при формировании внутренних цен будут учитываться предложения импортеров для Украины.

О закупках новой техники

За последний год мы значительно расширили собственный автопарк длинномеров (30 новых фур), что позволило улучшить логистическую составляющую. В процессе создания находится call-центр, который будет работать с нашими клиентами по всей Украине для обеспечения обратной связи.

О создании метизного цеха

Метизный цех представлен оборудованием по производству (раскат) кругов 5,5‑14 мм (мощность до 800 тонн в месяц), производство проволоки ВР и ОК 2,2‑5,0 мм (мощность 450‑550 тонн в месяц) и производство кладочной сетки для армирования 2,5‑5,0 мм (мощность до 30 000 кв. м в месяц). Цех расположен на нашей базе в Вишневом (Киевская обл.) и обеспечивает компанию на 85% от общей потребности в данной продукции, остаток (около 15%) мы докупаем на свободном рынке.

О расширении торговой сети

На сегодняшний день сбытовая сеть насчитывает 11 крупнооптовых и 30 розничных баз. На стадии рассмотрения открытие новых подразделений на территории Украины в регионах, где мы еще не присутствуем, но уже есть достаточно большой объем продаж на локальных потребителей.

Это «Южное направление» – Одесса, Николаев, Херсон; «Восточное направление» – Запорожье, Мариуполь; «Центральное направление» – Черкассы, Кропивницкий; «Западное направление» – Каменец-Подольский, Мукачево, Ужгород.

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